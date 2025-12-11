Экс-глава администрации Арсе прокомментировала его задержание

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экс-глава администрации бывшего президента Боливии Луиса Арсе Мария Нела Прада заявила, что задержание Арсе могло быть политически мотивированным.

Ранее глава МВД Боливии Марко Овьедо подтвердил задержание Арсе

"Всё указывает на то, что да", - сказала Прада в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос о том, могло ли задержание быть политически мотивированным.

Она отметила, что ордера на арест не было.

Ранее Прада сообщила на видео, опубликованном в Facebook * (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), что Арсе был "похищен" и находится в FELCC - специальном подразделении полиции по борьбе с преступностью.

В свою очередь, издание Razon отметило, что Арсе был арестован в рамках расследования дела о Фонде поддержки коренного населения. Будучи министром экономики, он якобы санкционировал государственные выплаты на частные счета.