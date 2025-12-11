https://ria.ru/20251211/zaderzhanie-2061274767.html
Экс-глава администрации Арсе прокомментировала его задержание
Экс-глава администрации бывшего президента Боливии Луиса Арсе Мария Нела Прада заявила, что задержание Арсе могло быть политически мотивированным.
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экс-глава администрации бывшего президента Боливии Луиса Арсе Мария Нела Прада заявила, что задержание Арсе могло быть политически мотивированным.
Ранее глава МВД Боливии
Марко Овьедо подтвердил задержание Арсе
.
"Всё указывает на то, что да", - сказала Прада в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос о том, могло ли задержание быть политически мотивированным.
Она отметила, что ордера на арест не было.
Ранее Прада сообщила на видео, опубликованном в Facebook
* (соцсеть запрещена в РФ
как экстремистская), что Арсе был "похищен" и находится в FELCC - специальном подразделении полиции по борьбе с преступностью.
В свою очередь, издание Razon отметило, что Арсе был арестован в рамках расследования дела о Фонде поддержки коренного населения. Будучи министром экономики, он якобы санкционировал государственные выплаты на частные счета.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская