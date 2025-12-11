Рейтинг@Mail.ru
ЮНЕСКО призвала защитить культурное наследие в Камбодже и Таиланде - РИА Новости, 11.12.2025
15:04 11.12.2025
ЮНЕСКО призвала защитить культурное наследие в Камбодже и Таиланде
ЮНЕСКО призвала защитить культурное наследие в Камбодже и Таиланде - РИА Новости, 11.12.2025
ЮНЕСКО призвала защитить культурное наследие в Камбодже и Таиланде
ЮНЕСКО призвала обеспечить защиту объектов культурного наследия в зоне конфликта между Камбоджей и Таиландом и заявила о готовности оказать необходимую... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:04:00+03:00
2025-12-11T15:04:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
юнеско
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, юнеско
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур, ЮНЕСКО
ЮНЕСКО призвала защитить культурное наследие в Камбодже и Таиланде

ЮНЕСКО призвала защитить культурное наследие в зоне боев Камбоджи и Таиланда

© AP Photo / Jacques BrinonЮНЕСКО. Архивное фото
ЮНЕСКО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Jacques Brinon
ЮНЕСКО. Архивное фото. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. ЮНЕСКО призвала обеспечить защиту объектов культурного наследия в зоне конфликта между Камбоджей и Таиландом и заявила о готовности оказать необходимую техническую поддержку.
Во вторник министерство культуры и изящных искусств Камбоджи осудило разрушение тайскими войсками древнего храма Прасат Та Крабей (тайское название - Прасат Та Кхвай) и опубликовало кадры атаки военных сил Таиланда на культурный объект. Ведомство призвало международные структуры, включая АСЕАН и ЮНЕСКО, решительно осудить происходящее и призвать тайских военных прекратить разрушительные действия. В камбоджийском минкультуры добавили, что в понедельник от атак вооруженных сил Таиланда также пострадал древний храм Преа Вихеар.
Солдат армии Тайланда - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Таиланд готов нанести удары вглубь Камбоджи, пишут СМИ
10 декабря, 16:55
"ЮНЕСКО выражает серьезную обеспокоенность в связи с возобновившейся напряженностью между Камбоджей и Таиландом, в том числе вблизи храма Преа Вихеар, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. ЮНЕСКО призывает срочно обеспечить защиту культурного наследия региона во всех его формах", - говорится в заявлении организации.
Организация напомнила сторонам конфликта о необходимости соблюдать свои международные обязательства и сообщила, что передала им координаты культурно значимых объектов, чтобы избежать их возможного повреждения. В ЮНЕСКО также заявили о готовности предоставить необходимую техническую поддержку, как только позволит ситуация, чтобы защитить объекты.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Число погибших в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей возросло до 12
Вчера, 10:40
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod сообщал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, это привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат были ранены. Камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей не ощущается для туристов
10 декабря, 16:02
 
В миреТаиландКамбоджаКуала-ЛумпурЮНЕСКО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
