ЮНЕСКО призвала защитить культурное наследие в Камбодже и Таиланде

ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. ЮНЕСКО призвала обеспечить защиту объектов культурного наследия в зоне конфликта между Камбоджей и Таиландом и заявила о готовности оказать необходимую техническую поддержку.

Во вторник министерство культуры и изящных искусств Камбоджи осудило разрушение тайскими войсками древнего храма Прасат Та Крабей (тайское название - Прасат Та Кхвай) и опубликовало кадры атаки военных сил Таиланда на культурный объект. Ведомство призвало международные структуры, включая АСЕАН и ЮНЕСКО , решительно осудить происходящее и призвать тайских военных прекратить разрушительные действия. В камбоджийском минкультуры добавили, что в понедельник от атак вооруженных сил Таиланда также пострадал древний храм Преа Вихеар.

"ЮНЕСКО выражает серьезную обеспокоенность в связи с возобновившейся напряженностью между Камбоджей и Таиландом, в том числе вблизи храма Преа Вихеар, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. ЮНЕСКО призывает срочно обеспечить защиту культурного наследия региона во всех его формах", - говорится в заявлении организации.

Организация напомнила сторонам конфликта о необходимости соблюдать свои международные обязательства и сообщила, что передала им координаты культурно значимых объектов, чтобы избежать их возможного повреждения. В ЮНЕСКО также заявили о готовности предоставить необходимую техническую поддержку, как только позволит ситуация, чтобы защитить объекты.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod сообщал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, это привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат были ранены. Камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.