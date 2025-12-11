Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
21:05 11.12.2025 (обновлено: 21:10 11.12.2025)
Канчельскис посетил базу "Манчестер Юнайтед"
Канчельскис посетил базу "Манчестер Юнайтед"
андрей канчельскис, манчестер юнайтед, эвертон, спорт
Футбол, Андрей Канчельскис, Манчестер Юнайтед, Эвертон, Спорт
Канчельскис посетил базу "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Канчельскис посетил базу манкунианцев

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" россиянин Андрей Канчельскис посетил тренировочную базу английского футбольного клуба, сообщается на сайте манкунианцев.
Он приехал на экскурсию по базе команды в Каррингтоне и посетил тренировку. Отмечается, что ранее он посетил домашний матч команды против "Вест Хэма" (1:1) в чемпионате Англии, а также победный матч другой его бывшей команды, "Эвертона", против "Ноттингем Форест" (3:0).
"Взрывной вингер пользовался огромной популярностью на "Олд Траффорд", он помог положить конец 26-летнему ожиданию чемпионского титула. Он показывал зрелищный футбол и стал ключевой фигурой в завоевании первого в истории клуба "дубля" в сезоне-1993/94, а также стал лучшим бомбардиром в следующем сезоне, который оказался его последним в составе перед неожиданным переходом в "Эвертон", - отметили в пресс-службе клуба.
Канчельскису 56 лет, он представлял "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 год и выиграл с командой дважды чемпионат и Суперкубок Англии, по разу - Кубок страны, Кубок английской лиги и Суперкубок УЕФА. Всего он сыграл за команду в 161 матче и забил 36 голов.
Также Канчельскис представлял советские "Звезду", "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), английские "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Саутгемптон", итальянскую "Фиорентину", шотландский "Рейнджерс", саудовский "Аль-Хиляль" и российские "Сатурн" и "Крылья Советов".
ФутболАндрей КанчельскисМанчестер ЮнайтедЭвертонСпорт
 
