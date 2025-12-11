Канчельскис посетил базу "Манчестер Юнайтед"

"Взрывной вингер пользовался огромной популярностью на "Олд Траффорд", он помог положить конец 26-летнему ожиданию чемпионского титула. Он показывал зрелищный футбол и стал ключевой фигурой в завоевании первого в истории клуба "дубля" в сезоне-1993/94, а также стал лучшим бомбардиром в следующем сезоне, который оказался его последним в составе перед неожиданным переходом в "Эвертон", - отметили в пресс-службе клуба.