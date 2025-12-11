Канчельскис посетил базу "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" россиянин Андрей Канчельскис посетил тренировочную базу английского футбольного клуба, сообщается на сайте манкунианцев.
Он приехал на экскурсию по базе команды в Каррингтоне и посетил тренировку. Отмечается, что ранее он посетил домашний матч команды против "Вест Хэма" (1:1) в чемпионате Англии, а также победный матч другой его бывшей команды, "Эвертона", против "Ноттингем Форест" (3:0).
"Взрывной вингер пользовался огромной популярностью на "Олд Траффорд", он помог положить конец 26-летнему ожиданию чемпионского титула. Он показывал зрелищный футбол и стал ключевой фигурой в завоевании первого в истории клуба "дубля" в сезоне-1993/94, а также стал лучшим бомбардиром в следующем сезоне, который оказался его последним в составе перед неожиданным переходом в "Эвертон", - отметили в пресс-службе клуба.
Канчельскису 56 лет, он представлял "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 год и выиграл с командой дважды чемпионат и Суперкубок Англии, по разу - Кубок страны, Кубок английской лиги и Суперкубок УЕФА. Всего он сыграл за команду в 161 матче и забил 36 голов.
Также Канчельскис представлял советские "Звезду", "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), английские "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Саутгемптон", итальянскую "Фиорентину", шотландский "Рейнджерс", саудовский "Аль-Хиляль" и российские "Сатурн" и "Крылья Советов".