Мотострелковые подразделения ВС России ведут бои за Степановку в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 11.12.2025 (обновлено: 17:58 11.12.2025)
Мотострелковые подразделения ВС России ведут бои за Степановку в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мотострелковые подразделения группировки войск "Юг" ведут бои по освобождению населенного пункта Степановка, заявил командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев.
"На левом фланге мотострелковые подразделения продолжают расширять зону контроля территорий севернее Клебан-Быкского водохранилища и ведут бои по освобождению населенного пункта Степановка", - сказал Медведев президенту России Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в зоне СВО в режиме видеоконференции.
