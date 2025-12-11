В Ярославле педагог обжалует отказ арестовать угрожавшую ей мать школьницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Педагог, которой угрожала мать школьницы в Ярославле из-за плохих оценок дочери, обжалует отказ суда заключить правонарушительницу под стражу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Ранее СУСК по Ярославской области сообщило о возбуждении уголовного дела по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия) в отношении жительницы Ярославля. По данным СУСК, 44-летняя женщина в фойе школы, "при отсутствии веской причины и явного повода, в грубой форме высказала недовольство организацией учебного процесса и оценкой успеваемости своей дочери социальному педагогу школы, а также угрожала применением физического насилия и убийством одного из педагогов, который осуществляет обучение ее дочери".
Пресс-служба Ярославского областного суда сообщила, что следствие ходатайствовало о заключении фигурантки под стражу, однако Кировский районный суд Ярославля отказал в этом и избрал в отношении неё меру пресечения в виде запрета определенных действий.
"В суд поступила апелляционная жалоба потерпевшей на постановление Кировского районного суда Ярославля, которым в отношении обвиняемой в совершении хулиганства с угрозой применения насилия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщила Козлова.
Она отметила, что дата заседания пока не назначена.