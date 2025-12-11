В Якутии из-за пожара в доме погибли пять человек

"Одиннадцатого декабря рано утром поступило сообщение в пожарно-спасательную службу о том, что произошел пожар в частном доме на улице Хангаласская в селе Октемцы Хангаласского района... На месте пожара обнаружено пять погибших, из них двое детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.