В Якутии из-за пожара в доме погибли пять человек
В Якутии из-за пожара в доме погибли пять человек - РИА Новости, 11.12.2025
В Якутии из-за пожара в доме погибли пять человек
Пять человек, двое из которых - дети, погибли при пожаре в частном доме в селе Октемцы Республики Саха (Якутия), сообщили в региональном главке МЧС РФ. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T03:55:00+03:00
2025-12-11T03:55:00+03:00
2025-12-11T05:13:00+03:00
россия
В Якутии из-за пожара в доме погибли пять человек
МЧС: в Якутии из-за пожара в частном доме погибли пять человек
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Пять человек, двое из которых - дети, погибли при пожаре в частном доме в селе Октемцы Республики Саха (Якутия), сообщили
в региональном главке МЧС РФ.
"Одиннадцатого декабря рано утром поступило сообщение в пожарно-спасательную службу о том, что произошел пожар в частном доме на улице Хангаласская в селе Октемцы Хангаласского района... На месте пожара обнаружено пять погибших, из них двое детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В главке МЧС
добавили, что на момент прибытия пожарного подразделения горели дом и гараж. Общая площадь повреждений составила 127 квадратных метров.
Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются дознавателем МЧС России
. На тушение привлекалось 15 человек Республиканской пожарной охраны и три единицы техники.
Позднее глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что им будет оказана всесторонняя поддержка.
"Страшная трагедия произошла сегодня в Октемцах... Выражаю соболезнования родным и близким погибших... Им будет оказана всесторонняя поддержка. Поручил правительству республики и Хангаласскому району обеспечить всю необходимую помощь", - написал Николаев в своем Telegram-канале.