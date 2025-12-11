Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске арестовали начальника отдела агрофирмы за взятку
13:34 11.12.2025
В Челябинске арестовали начальника отдела агрофирмы за взятку
В Челябинске арестовали начальника отдела агрофирмы за взятку
россия
челябинск
происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), россельхозбанк
Происшествия, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Россельхозбанк, Крушение вертолета в Дагестане
Руки в наручниках
Руки в наручниках. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Суд Челябинска арестовал до 10 февраля 2026 года начальника отдела закупа крупнейшего государственного агрохолдинга, обвиняемого получении взятки в крупном размере, сообщило региональное СУСК РФ.
"По ходатайству следователя СК России в отношении руководителя отдела закупа одной из агрофирм региона, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, Центральным районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.
Как сообщало УФСБ РФ по региону, УФСБ совместно со службой безопасности ООО "Агрофирма Ариант" и АО "Россельхозбанк" выявили противоправные действия начальника отдела закупа крупнейшего государственного агропромышленного холдинга. Установлено, что подозреваемый причастен к теневому обороту зерновых культур: обладая широкими должностными полномочиями в части организации и контроля договорной работы в отделе закупа, при посредничестве третьих лиц получил от производителя сельхозтоваров, являющегося получателем субсидии в рамках реализации нацпроекта, взятку в виде денежных средств за оказание в пользу последнего содействия при заключении контрактов с агрофирмой. Также за взятку он обещал покровительство по службе при проверке и приемке поставляемых товаров. Кроме того, в обязанности начальника входили мониторинг рынка закупаемых товаров и услуг, контроль выполнения планов закупа и внеплановых заказов, что способствовало лоббированию интересов коммерческой организации.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о задержании сотрудника агрохолдинга "Ариант" Максима Бергера.
