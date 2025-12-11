https://ria.ru/20251211/vzryvy-2061266995.html
В Полтавской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 11.12.2025
В Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы