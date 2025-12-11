Под Волгоградом при взрыве газа произошло частичное разрушение на этаже

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. При взрыве бытового газа в жилом доме в городе Петров Вал в Волгоградской области произошло частичное разрушение на четвертом этаже на площади 90 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о взрыве бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме по адресу: город Петров Вал, улица Ленина, дом 66. По прибытии установлено, что произошло частичное разрушение на четвертом этаже, площадь разрушения 90 квадратных метров", - говорится в сообщении министерства.

По предварительной информации, пострадали четыре человека, ранее об этом также сообщала администрация региона.