Под Волгоградом при взрыве газа произошло частичное разрушение на этаже
2025-12-11T16:11:00+03:00
происшествия
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в волгоградской области
волгоградская область
россия
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. При взрыве бытового газа в жилом доме в городе Петров Вал в Волгоградской области произошло частичное разрушение на четвертом этаже на площади 90 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о взрыве бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме по адресу: город Петров Вал, улица Ленина, дом 66. По прибытии установлено, что произошло частичное разрушение на четвертом этаже, площадь разрушения 90 квадратных метров", - говорится в сообщении министерства.
По предварительной информации, пострадали четыре человека, ранее об этом также сообщала администрация региона.
К работам на месте происшествия привлечены 29 человек и 12 единиц техники. Разбор завалов продолжается.