https://ria.ru/20251211/vzryv-2061321531.html
После ЧП в здании пермского политеха есть погибшие
После ЧП в здании пермского политеха есть погибшие - РИА Новости, 11.12.2025
После ЧП в здании пермского политеха есть погибшие
После взрыва в здании факультета пермского политеха есть погибшие и пострадавшие, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:33:00+03:00
2025-12-11T11:33:00+03:00
2025-12-11T15:16:00+03:00
происшествия
ленинский район
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061359327_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_02f4ca541a31b1d5b1c80ba4ce9105eb.jpg
https://ria.ru/20251211/perm-2061322408.html
ленинский район
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061359327_4:0:1257:940_1920x0_80_0_0_978f0f6d1572f806591e8ada0281c2c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинский район, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинский район, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
После ЧП в здании пермского политеха есть погибшие
РИА Новости: после взрыва в здании пермского политеха есть погибшие