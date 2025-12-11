Рейтинг@Mail.ru
После ЧП в здании пермского политеха есть погибшие - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 11.12.2025 (обновлено: 15:16 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/vzryv-2061321531.html
После ЧП в здании пермского политеха есть погибшие
После ЧП в здании пермского политеха есть погибшие - РИА Новости, 11.12.2025
После ЧП в здании пермского политеха есть погибшие
После взрыва в здании факультета пермского политеха есть погибшие и пострадавшие, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:33:00+03:00
2025-12-11T15:16:00+03:00
происшествия
ленинский район
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061359327_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_02f4ca541a31b1d5b1c80ba4ce9105eb.jpg
https://ria.ru/20251211/perm-2061322408.html
ленинский район
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061359327_4:0:1257:940_1920x0_80_0_0_978f0f6d1572f806591e8ada0281c2c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинский район, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинский район, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
После ЧП в здании пермского политеха есть погибшие

РИА Новости: после взрыва в здании пермского политеха есть погибшие

© Фото : Прокуратура Пермского краяАвтомобили оперативных служб на территории университета в Перми. 11 декабря 2025
Автомобили оперативных служб на территории университета в Перми. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Прокуратура Пермского края
Автомобили оперативных служб на территории университета в Перми. 11 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 11 дек — РИА Новости. После взрыва в здании факультета пермского политеха есть погибшие и пострадавшие, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Перми Дмитрий Свергузов <...> координирует работу экстренных и оперативных служб", — рассказал собеседник агентства.
Позже он уточнил, что погибли мужчина с ребенком. Сейчас ведомство проводит проверку. Предварительная причина ЧП — нарушение технологического процесса во время лабораторных испытаний гидродинамического стенда. По данным СК, еще трое пострадали.
В вузе сообщили, что при взрыве погибли руководитель предприятия и его несовершеннолетняя дочь.
По информации Life, инцидент произошел в здании аэрокосмического факультета. Судьба еще четырех человек неизвестна.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
После ЧП в здании пермского политеха возбуждено уголовное дело
Вчера, 11:37
 
ПроисшествияЛенинский районПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала