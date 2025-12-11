В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "24 канал".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога.
"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
