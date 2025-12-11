Рейтинг@Mail.ru
Названы главные конкуренты Зеленского на должность президента Украины - РИА Новости, 11.12.2025
13:02 11.12.2025
Названы главные конкуренты Зеленского на должность президента Украины
Основными конкурентами Владимира Зеленского на потенциальных выборах президента Украины будут премьер-министр Юлия Свириденко и бывший главком ВСУ Валерий... РИА Новости, 11.12.2025
Названы главные конкуренты Зеленского на должность президента Украины

Журавлев: новым президентом Украины может стать Свириденко

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Юлия Свириденко. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Основными конкурентами Владимира Зеленского на потенциальных выборах президента Украины будут премьер-министр Юлия Свириденко и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, заявил политолог Дмитрий Журавлев в интервью изданию Lenta.ru.
"Свириденко представляет интересы США, Залужный — Великобритании. Но мне почему-то кажется, что больше всего шансов на победу у Свириденко. Она не будет вести вперед воинские части, а люди очень устали от войны. И подсознательно многие верят, что женщина и мир — это связанные вещи", — объяснил он.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Кулеба не планирует баллотироваться в президенты
Вчера, 11:03
Политолог добавил, что шансы на президентское кресло есть и у главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*.
По его мнению, сейчас отсутствуют свидетельства того, что кто-то из возможных претендентов начал президентскую кампанию. Он также отметил, что указанный Зеленским период в 60-90 дней до выборов — это чрезвычайно короткий промежуток, и в таких условиях зачастую выигрывает именно действующий руководитель страны.
Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Россия не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, сообщил Песков
10 декабря, 12:01
Во вторник Зеленский, отменивший президентские выборы на Украине, заявил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов до этого высказался президент США Дональд Трамп.
Ранее глава киевского режима неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить голосование во время военного положения, которое ввели в феврале 2022 года и продлевают каждые три месяца.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В феврале Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг последнего опустился до 4%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Госдуме назвали слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому
10 декабря, 00:53
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
