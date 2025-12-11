МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Основными конкурентами Владимира Зеленского на потенциальных выборах президента Украины будут премьер-министр Юлия Свириденко и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, заявил политолог Дмитрий Журавлев в интервью изданию Основными конкурентами Владимира Зеленского на потенциальных выборах президента Украины будут премьер-министр Юлия Свириденко и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, заявил политолог Дмитрий Журавлев в интервью изданию Lenta.ru

"Свириденко представляет интересы США , Залужный — Великобритании . Но мне почему-то кажется, что больше всего шансов на победу у Свириденко. Она не будет вести вперед воинские части, а люди очень устали от войны. И подсознательно многие верят, что женщина и мир — это связанные вещи", — объяснил он.

Политолог добавил, что шансы на президентское кресло есть и у главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*.

По его мнению, сейчас отсутствуют свидетельства того, что кто-то из возможных претендентов начал президентскую кампанию. Он также отметил, что указанный Зеленским период в 60-90 дней до выборов — это чрезвычайно короткий промежуток, и в таких условиях зачастую выигрывает именно действующий руководитель страны.

Во вторник Зеленский, отменивший президентские выборы на Украине , заявил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов до этого высказался президент США Дональд Трамп

Ранее глава киевского режима неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить голосование во время военного положения, которое ввели в феврале 2022 года и продлевают каждые три месяца.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В феврале Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг последнего опустился до 4%.