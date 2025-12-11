Рейтинг@Mail.ru
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
Культура
Культура
 
15:11 11.12.2025
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра - РИА Новости, 11.12.2025
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
ВТБ в преддверии Нового года запускает проект "Новогодничайте с домашним театром", вместе с известными режиссерами и драматургами банк адаптировал любимые... РИА Новости, 11.12.2025
Новости
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. ВТБ в преддверии Нового года запускает проект "Новогодничайте с домашним театром", вместе с известными режиссерами и драматургами банк адаптировал любимые сюжеты детских сказок, превратив их в пьесы для домашних постановок – с семьей, близкими или друзьями, сообщает пресс-служба банка.
ВТБ в новогоднем проекте создает настроение из уютных мелочей: вязаный синий шарф, еловые ветки, знакомые с детства герои зимних сюжетов и вязаные персонажи.
Домашний театр от ВТБ представляет собой сайт-пространство с традиционными театральными зонами, в которых собраны сценарии постановок, советы от режиссеров, идеи для костюмов, грима и декора, музыкального сопровождения, праздничных угощений и развлечений для любого возраста.
В театре много комнат и все продумано так, чтобы каждый мог почувствовать себя актером, художником и даже режиссером. У зрителей есть возможность ставить спектакли по мотивам любимых сказок, используя визуальные подсказки, получить плейлисты и творческие инструкции от авторов пьес, перевоплотиться в сказочных героев, посетив костюмерную и гримерную, создать праздничную атмосферу дома с идеями для новогоднего стола из театрального буфета.
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра

Любимые сказки на новый лад

Специально для проекта авторы переосмыслили классические сюжеты любимых сказок и написали пьесы для разной аудитории.
Так, для самых маленьких были созданы новогодние версии "Теремка" и "Репки".
Постановка драматурга Лины Ли "Мешок с подарками, рекомендованная для детей от 3-х лет*, начинается с того, что у Деда Мороза застрял в сугробе мешок с подарками. Что же делать? Конечно же, звать на помощь! Эта сказка, в которой поддержка каждого важна и поддержка каждого нужна. А когда все герои собираются вместе – тогда и случается чудо.
Маленьких зрителей также может заинтересовать сказка режиссера Ивана Пачина "Новогодняя елка" для детей от трех лет*. В новогоднюю ночь обитатели леса ищут себе домик и находят его под елочкой. Но вдруг оказывается, что она нужна Деду Морозу. Тогда герои вместе строят Теремок и, празднуя Новый год, танцуют под елочкой.
Для детей постарше подготовлены авторская версия Ивана Пачина "Путешествие Конька-Горбунка" и музыкальная сказка Полины Коротыч "По щучьему велению".
В сказке от Пачина (рекомендуется для детей от 6 лет)* слушатели могут узнать новую версию истории про доброго Ивана, верного Конька-Горбунка, завистливого царя и чудо, которое может встретиться на каждом шагу.
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
"По щучьему веленью" (для детей от 6 лет) – мюзикл про любовь, которая сильнее лени, властолюбия, уныния и безвыходности. Супер-щука, супер-ведра и такси супер-печь помогают Емеле спасти Марью из дворца, смягчить злого Марьиного Царя-отца. И вспомнить, что любовь – это повод для риска.
Для взрослых компаний (18+) в банке приготовили остросюжетную версию "Зайкиной избушки" от Полины Пушкаевой. Это драмеди о том, как, непонятно какими путями, в самых безнадежных ситуациях, все заканчивается хорошо. Главное – выбрать правильную маску.
Для каждой пьесы подобраны подробные рекомендации – от распределения ролей и репетиционного процесса до идей праздничного оформления пространства.
"Театр напоминает мне детскую игру. И еще это место для фантазии. В театре, чтобы стать царем, не обязательно надевать мантию и иметь на голове корону. Декорации из плохо вырезанного картона, на котором детской рукой что-то нарисовано, костюмы из подручных средств – это и есть чудо театра, потому что не декорации и костюмы являются главными в нем, а люди. Люди, которые играют, разыгрывают историю, и то, как они играют, – это и есть в театре самое главное", – рассказывает театральный режиссер и автор пьес проекта Пачин, его слова приводит пресс-служба.

Что ждет зрителей?

Начать знакомство с проектом на сайте зритель может с теста – он поможет подобрать наиболее подходящую для постановки пьесу в "Фойе".
На "Сцене" посетителей ждут сценарии по сказкам. В "Кабинете режиссера" содержатся советы для постановок от авторов пьес и чек-лист для подготовки к празднику. "Костюмерная" и "Гримерная" представляют идеи и инструкции по созданию сказочных образов героев своими руками. Музыкальное сопровождение для спектакля уже подобрано для каждого произведения в "Оркестровой яме".
Дополняет проект театральный "Буфет" с вариантами оформления праздничного стола и тематическими угощениями для зрителей и актеров. "Потайная комната" поможет с форматами домашних развлечений: картины по номерам, схемы для вязания с героями сказок и сценарий домашнего квеста, который можно пройти целой компанией.

Новогодничайте

Домашний театр ВТБ стал центральным элементом новой имиджевой кампании банка "Новогодничайте". Она создает праздничное настроение и приглашает провести зимние каникулы в кругу семьи и друзей.
Основным решением выбрана визуальная концепция с вязанными элементами: теплый синий шарф, еловые ветки, вязаные персонажи, а также слоган, который максимально точно отражает то, что хочется делать во время каникул – новогодничать, наслаждаться праздниками, отдыхать и проводить время с близкими.
В рамках новогодней кампании ПАО ВТБ также украсил праздничным оформлением ели в 27 городах в различных регионах России – от Камчатки до Новороссии. В населенных пунктах появилось более 30 елей в фирменной стилистике банка. А с 15 декабря праздничные деревья в сказочном декоре от ВТБ появятся в 10 театрах-партнерах банка в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ярославле.
* Категория информационной продукции 0+.
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), erid: F7NfYUJCUneTTxrKb9Ud
 
