ВСУ "обнулили" украинскую военнослужащую за дружбу с пленным
ВСУ "обнулили" украинскую военнослужащую за дружбу с пленным - РИА Новости, 11.12.2025
ВСУ "обнулили" украинскую военнослужащую за дружбу с пленным
Командование ВСУ отправило в штурмовики украинскую военнослужащую за контакты с попавшим в российский плен, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T22:49:00+03:00
2025-12-11T22:49:00+03:00
2025-12-11T23:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251109/vsu-2053736345.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ "обнулили" украинскую военнослужащую за дружбу с пленным
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Командование ВСУ отправило в штурмовики украинскую военнослужащую за контакты с попавшим в российский плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ
"обнулило" женщину - начальника медпункта 156-й отдельной механизированной бригады за общение со своим другом в плену", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в плен попал военнослужащий 156-й бригады Андрей Гавлицкий. Начальница медпункта батальона 156-й бригады Ярина Мруць, будучи подругой Гавлицкого, стала обмениваться с ним видеосообщениями.
"Их общение продолжалось длительное время, и мы держали эту переписку в тайне, пока сослуживцы Ярины не пожаловались командованию ВСУ, что та общается с пленным. Как результат, лейтенанта м/с Ярину Мруць моментально перевели в штурмовое подразделение, кинули на самое горячее направление и обнулили", - отметил собеседник агентства.