Рейтинг@Mail.ru
ВСУ "обнулили" украинскую военнослужащую за дружбу с пленным - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 11.12.2025 (обновлено: 23:24 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/vsu-2061534207.html
ВСУ "обнулили" украинскую военнослужащую за дружбу с пленным
ВСУ "обнулили" украинскую военнослужащую за дружбу с пленным - РИА Новости, 11.12.2025
ВСУ "обнулили" украинскую военнослужащую за дружбу с пленным
Командование ВСУ отправило в штурмовики украинскую военнослужащую за контакты с попавшим в российский плен, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T22:49:00+03:00
2025-12-11T23:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20251109/vsu-2053736345.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ "обнулили" украинскую военнослужащую за дружбу с пленным

ВСУ обнулили украинскую военнослужащую за дружбу с попавшим в российский плен

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские боевики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Командование ВСУ отправило в штурмовики украинскую военнослужащую за контакты с попавшим в российский плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ "обнулило" женщину - начальника медпункта 156-й отдельной механизированной бригады за общение со своим другом в плену", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в плен попал военнослужащий 156-й бригады Андрей Гавлицкий. Начальница медпункта батальона 156-й бригады Ярина Мруць, будучи подругой Гавлицкого, стала обмениваться с ним видеосообщениями.
"Их общение продолжалось длительное время, и мы держали эту переписку в тайне, пока сослуживцы Ярины не пожаловались командованию ВСУ, что та общается с пленным. Как результат, лейтенанта м/с Ярину Мруць моментально перевели в штурмовое подразделение, кинули на самое горячее направление и обнулили", - отметил собеседник агентства.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Пленный рассказал, почему ВСУ не признают погибших
9 ноября, 03:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала