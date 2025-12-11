ВСУ "обнулили" украинскую военнослужащую за дружбу с пленным

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Командование ВСУ отправило в штурмовики украинскую военнослужащую за контакты с попавшим в российский плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Их общение продолжалось длительное время, и мы держали эту переписку в тайне, пока сослуживцы Ярины не пожаловались командованию ВСУ, что та общается с пленным. Как результат, лейтенанта м/с Ярину Мруць моментально перевели в штурмовое подразделение, кинули на самое горячее направление и обнулили", - отметил собеседник агентства.