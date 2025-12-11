https://ria.ru/20251211/vsu-2061483329.html
В Северске проходят мероприятия по ликвидации одиночных бойцов ВСУ
В Северске проходят мероприятия по ликвидации одиночных бойцов ВСУ
В Северске проходят мероприятия по ликвидации одиночных бойцов ВСУ
В Северске идут мероприятия по ликвидации одиночных бойцов ВСУ, сообщил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь... РИА Новости, 11.12.2025
В Северске проходят мероприятия по ликвидации одиночных бойцов ВСУ
Кузьменков: в Северске идут мероприятия по ликвидации одиночных бойцов ВСУ