В ВСУ искупить самоволку можно будет только в штурмовом отряде, пишут СМИ
В ВСУ искупить самоволку можно будет только в штурмовом отряде, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2025
В ВСУ искупить самоволку можно будет только в штурмовом отряде, пишут СМИ
Украинские военные получают предупреждения о том, что перевестись в другое подразделение путем самовольного оставления части (СОЧ) станет намного сложнее, а в... РИА Новости, 11.12.2025
украина
В ВСУ искупить самоволку можно будет только в штурмовом отряде, пишут СМИ
ВСУ закрепили правило о возращении из СОЧ через службу в штурмовом отряде
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Украинские военные получают предупреждения о том, что перевестись в другое подразделение путем самовольного оставления части (СОЧ) станет намного сложнее, а в некоторых бригадах рассылают предупреждения о том, что генштаб ВСУ изменил правила и теперь вернуться из "самоволки" можно только в десантно-штурмовые войска (ДШВ) или штурмовые полки, сообщает издание Hromadske.
"Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять личный состав, вернувшийся после СОЧ, в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ). Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы больше всего военнослужащих поняли, что схема перевода вследствие СОЧ в выбранную часть уже не работает", - приводит издание сообщение одного из украинских командиров.
В начале декабря депутат Верховной рады
Марьяна Безуглая заявила, что число дезертиров на Украине
превысило численность всей ее армии до февраля 2022 года.
Численность ВСУ
до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского
она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.