В ВСУ искупить самоволку можно будет только в штурмовом отряде, пишут СМИ

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Украинские военные получают предупреждения о том, что перевестись в другое подразделение путем самовольного оставления части (СОЧ) станет намного сложнее, а в некоторых бригадах рассылают предупреждения о том, что генштаб ВСУ изменил правила и теперь вернуться из "самоволки" можно только в десантно-штурмовые войска (ДШВ) или штурмовые полки, сообщает издание Hromadske.

"Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять личный состав, вернувшийся после СОЧ, в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ). Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы больше всего военнослужащих поняли, что схема перевода вследствие СОЧ в выбранную часть уже не работает", - приводит издание сообщение одного из украинских командиров.