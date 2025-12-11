ВСУ атаковали Белгородскую область 12 раз за сутки

БЕЛГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 12 беспилотниками, из них 4 были перехвачены, один человек обратился за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 8 населенных пунктов в семи муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 8 снарядов. Кроме того, глава области не указал число воздушных целей, которые были сбиты над Белгородом и Белгородским округом. За отчетный период различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, сельхозпредприятии и 4 транспортных средствах.
"В Белгороде в результате падения обломков после сбития воздушных целей повреждены помещение на территории одного из объектов и 4 частных дома. Над Белгородским округом системой ПВО сбиты воздушные цели… Вчера в больницу обратился мужчина, пострадавший при детонации дрона на территории частного дома в городе Грайворон 9 декабря. После оказания помощи лечение продолжает в амбулаторных условиях", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Шебекинский округа атакованы 5 беспилотниками, из них сбиты и подавлены 2 БПЛА, над Волоконовским и Ровеньским округами подавлены и сбиты по одному беспилотнику. По Краснояружскому округу выпущено 8 боеприпасов, а также сброшены 5 взрывных устройств с беспилотников, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
