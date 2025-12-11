ВСУ атаковали Белгородскую область 12 раз за сутки

Он добавил, что Борисовский и Шебекинский округа атакованы 5 беспилотниками, из них сбиты и подавлены 2 БПЛА, над Волоконовским и Ровеньским округами подавлены и сбиты по одному беспилотнику. По Краснояружскому округу выпущено 8 боеприпасов, а также сброшены 5 взрывных устройств с беспилотников, уточнил губернатор.