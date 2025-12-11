Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 12 раз за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 11.12.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 12 раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 12 раз за сутки - РИА Новости, 11.12.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 12 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 12 беспилотниками, из них 4 были перехвачены, один человек обратился за... РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
украина
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
украина
происшествия, белгородская область, белгород, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область 12 раз за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 12 беспилотниками

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУстановка дополнительных модульных укрытий в Белгороде
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 12 беспилотниками, из них 4 были перехвачены, один человек обратился за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 8 населенных пунктов в семи муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 8 снарядов. Кроме того, глава области не указал число воздушных целей, которые были сбиты над Белгородом и Белгородским округом. За отчетный период различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, сельхозпредприятии и 4 транспортных средствах.
"В Белгороде в результате падения обломков после сбития воздушных целей повреждены помещение на территории одного из объектов и 4 частных дома. Над Белгородским округом системой ПВО сбиты воздушные цели… Вчера в больницу обратился мужчина, пострадавший при детонации дрона на территории частного дома в городе Грайворон 9 декабря. После оказания помощи лечение продолжает в амбулаторных условиях", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Шебекинский округа атакованы 5 беспилотниками, из них сбиты и подавлены 2 БПЛА, над Волоконовским и Ровеньским округами подавлены и сбиты по одному беспилотнику. По Краснояружскому округу выпущено 8 боеприпасов, а также сброшены 5 взрывных устройств с беспилотников, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
