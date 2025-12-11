Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли жителя ДНР, спасавшего жену из горящего дома
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 11.12.2025 (обновлено: 07:30 11.12.2025)
ВСУ обстреляли жителя ДНР, спасавшего жену из горящего дома
Житель села Торское в ДНР Владимир Мединцев рассказал РИА Новости, как был ранен при атаке украинского беспилотника, когда тушил пожар, чтобы спасти жену и... РИА Новости, 11.12.2025
ВСУ обстреляли жителя ДНР, спасавшего жену из горящего дома

РИА Новости: ВСУ обстреляли жителя Торского, спасавшего жену из горящего дома

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 дек – РИА Новости. Житель села Торское в ДНР Владимир Мединцев рассказал РИА Новости, как был ранен при атаке украинского беспилотника, когда тушил пожар, чтобы спасти жену и тещу.
"Горит дом, запустил генератор, пытаюсь поливать, тушить, чтобы жену спасти. Он (БПЛА – ред.) кидает мне с дрона, осколками шланги перебило, ведра в решето, пытаюсь тушить. Они (жена и теща — ред.) сидят уже, ждут, что будет, боятся выйти. Или сгорят, или надо что-то пытаться... он (БПЛА — ред.) мне прямо под ноги скинул (боеприпас — ред.) и попадает сюда (в руку — ред.) осколками и в ногу", – сказал Мединцев.
Он добавил, что после повторной атаки украинского беспилотника жена и теща уговорили его прекратить попытки потушить пожар, укрыться и переждать в подвале.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
