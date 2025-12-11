https://ria.ru/20251211/vsu-2061280353.html
ВСУ обстреляли жителя ДНР, спасавшего жену из горящего дома
ВСУ обстреляли жителя ДНР, спасавшего жену из горящего дома - РИА Новости, 11.12.2025
ВСУ обстреляли жителя ДНР, спасавшего жену из горящего дома
Житель села Торское в ДНР Владимир Мединцев рассказал РИА Новости, как был ранен при атаке украинского беспилотника, когда тушил пожар, чтобы спасти жену и... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T07:18:00+03:00
2025-12-11T07:18:00+03:00
2025-12-11T07:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
https://ria.ru/20251211/torskoe-2061263924.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ обстреляли жителя ДНР, спасавшего жену из горящего дома
РИА Новости: ВСУ обстреляли жителя Торского, спасавшего жену из горящего дома
ДОНЕЦК, 11 дек – РИА Новости. Житель села Торское в ДНР Владимир Мединцев рассказал РИА Новости, как был ранен при атаке украинского беспилотника, когда тушил пожар, чтобы спасти жену и тещу.
"Горит дом, запустил генератор, пытаюсь поливать, тушить, чтобы жену спасти. Он (БПЛА – ред.) кидает мне с дрона, осколками шланги перебило, ведра в решето, пытаюсь тушить. Они (жена и теща — ред.) сидят уже, ждут, что будет, боятся выйти. Или сгорят, или надо что-то пытаться... он (БПЛА — ред.) мне прямо под ноги скинул (боеприпас — ред.) и попадает сюда (в руку — ред.) осколками и в ногу", – сказал Мединцев.
Он добавил, что после повторной атаки украинского беспилотника жена и теща уговорили его прекратить попытки потушить пожар, укрыться и переждать в подвале.
Министерство обороны России
заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.