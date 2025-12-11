ВСУ обстреляли жителя ДНР, спасавшего жену из горящего дома

ДОНЕЦК, 11 дек – РИА Новости. Житель села Торское в ДНР Владимир Мединцев рассказал РИА Новости, как был ранен при атаке украинского беспилотника, когда тушил пожар, чтобы спасти жену и тещу.

"Горит дом, запустил генератор, пытаюсь поливать, тушить, чтобы жену спасти. Он (БПЛА – ред.) кидает мне с дрона, осколками шланги перебило, ведра в решето, пытаюсь тушить. Они (жена и теща — ред.) сидят уже, ждут, что будет, боятся выйти. Или сгорят, или надо что-то пытаться... он (БПЛА — ред.) мне прямо под ноги скинул (боеприпас — ред.) и попадает сюда (в руку — ред.) осколками и в ногу", – сказал Мединцев.