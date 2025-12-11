Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 11.12.2025 (обновлено: 09:35 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/vsu-2061278130.html
В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ
В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ - РИА Новости, 11.12.2025
В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ
В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T06:33:00+03:00
2025-12-11T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
https://ria.ru/20251210/vsu-2061002524.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ

В Харьковской области ликвидировали командира 40-й артиллерийской батареи ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
© Фото : соцсетиКомандир батареи 40-й ОАбр капитан Артем Князев
Командир батареи 40-й ОАбр капитан Артем Князев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : соцсети
Командир батареи 40-й ОАбр капитан Артем Князев. Архивное фото
"Ударом БПЛА уничтожен командный пункт артиллерийского дивизиона 40-й отдельной артиллерийский бригады в районе Подсреднего", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Штурмовиков ВСУ отправляют на убой без шлемов и бронежилетов
10 декабря, 06:34
В результате ликвидирован командир батареи в звании капитана, добавил он.
Харьковская область входит в зону ответственности группировок войск "Запад" и "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял на этом участке фронта около 440 военных, 22 автомобиля, четыре бронемашины, одну БМП, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12, две станции РЭБ, десять складов боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала