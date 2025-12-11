В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Командир батареи 40-й ОАбр капитан Артем Князев. Архивное фото
"Ударом БПЛА уничтожен командный пункт артиллерийского дивизиона 40-й отдельной артиллерийский бригады в районе Подсреднего", — сказал собеседник агентства.
В результате ликвидирован командир батареи в звании капитана, добавил он.
Харьковская область входит в зону ответственности группировок войск "Запад" и "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял на этом участке фронта около 440 военных, 22 автомобиля, четыре бронемашины, одну БМП, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12, две станции РЭБ, десять складов боеприпасов и материальных средств.
