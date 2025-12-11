https://ria.ru/20251211/vs-2061488312.html
ВС России освободили всю южную часть Димитрова
ВС России освободили всю южную часть Димитрова - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России освободили всю южную часть Димитрова
Вооруженные силы Российской Федерации освободили всю южную часть Димитрова, доложил президенту России Владимиру Путину начальник генштаба ВС РФ Валерий...
димитров
россия
ВС России освободили всю южную часть Димитрова
Герасимов: ВС России освободили всю южную часть Димитрова