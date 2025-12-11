https://ria.ru/20251211/vs-2061334580.html
ВС России ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Российские войска атаковали объекты энергетики, используемые в интересах украинской армии, сообщило
Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Армия также ударила по пунктам временной дислокации противника и иностранных наемников в 152 районах.
Средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую ракету "Нептун" и 396 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер в центральной части Черного моря.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.