ВС России ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты энергетики, используемые в интересах украинской армии, Российские войска атаковали объекты энергетики, используемые в интересах украинской армии, сообщило Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.

Армия также ударила по пунктам временной дислокации противника и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую ракету "Нептун" и 396 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер в центральной части Черного моря.