ВС России ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 11.12.2025 (обновлено: 12:34 11.12.2025)
ВС России ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
ВС России ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
Российские войска атаковали объекты энергетики, используемые в интересах украинской армии, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.12.2025
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
черное море
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, черное море
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Черное море
ВС России ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК

ВС России ударили по украинским объектам энергетики и топливного комплекса

Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты энергетики, используемые в интересах украинской армии, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Армия также ударила по пунктам временной дислокации противника и иностранных наемников в 152 районах.
Средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую ракету "Нептун" и 396 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер в центральной части Черного моря.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
