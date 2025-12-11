Рейтинг@Mail.ru
Более шести тысяч врачей поступят на работу в России в 2026 году
11:02 11.12.2025 (обновлено: 11:03 11.12.2025)
Более шести тысяч врачей поступят на работу в России в 2026 году
Более шести тысяч врачей поступят на работу в России в 2026 году
2025
россия
Россия
Более шести тысяч врачей поступят на работу в России в 2026 году

Более 6 тыс врачей поступят на работу в медицинские учреждения РФ в 2026 году

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 6 тысяч врачей и 8 тысяч специалистов среднего медперсонала поступят на работу в медицинские учреждения России в 2026 году, сообщили в российском правительстве со ссылкой на данные прогноза годового прироста численности медработников.
"В 2026 году в медицинские учреждения поступят на работу более 6 тысяч врачей и свыше 8 тысяч специалистов среднего медицинского персонала", - говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
