Более шести тысяч врачей поступят на работу в России в 2026 году

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 6 тысяч врачей и 8 тысяч специалистов среднего медперсонала поступят на работу в медицинские учреждения России в 2026 году, сообщили в российском правительстве со ссылкой на данные прогноза годового прироста численности медработников.