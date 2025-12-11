https://ria.ru/20251211/vrachi-2061313607.html
Более шести тысяч врачей поступят на работу в России в 2026 году
Более 6 тысяч врачей и 8 тысяч специалистов среднего медперсонала поступят на работу в медицинские учреждения России в 2026 году, сообщили в российском... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:02:00+03:00
Более шести тысяч врачей поступят на работу в России в 2026 году
