ВОЗ подтвердила отсутствие связи прививок и аутизма
18:55 11.12.2025
ВОЗ подтвердила отсутствие связи прививок и аутизма
ВОЗ подтвердила отсутствие связи прививок и аутизма
в мире
сша
дональд трамп
воз
сша
Новости
ru-RU
в мире, сша, дональд трамп, воз
В мире, США, Дональд Трамп, ВОЗ
ВОЗ подтвердила отсутствие связи прививок и аутизма

ВОЗ не нашла связи между вакцинами и развитием аутизма

ЖЕНЕВА, 11 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не обнаружила связи между применением вакцин и развитием аутизма, говорится в докладе глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин.
Сообщается, что комитет проанализировал обзоры о потенциальной связи между вакцинами и расстройствами аутистического спектра (РАС).
"После всестороннего обзора последних данных, опубликованных с января 2010 года по август 2025 года, комитет подтвердил свой предыдущий вывод о том, что нет доказательств причинно-следственной связи между вакцинами и РАС", - говорится в опубликованном в четверг докладе.
В ходе обзоров рассматривались вакцины в целом и те, которые содержали тиомерсал - консервант на основе ртути, который обвиняют в том, что он способствует развитию аутизма, что опровергается научными исследованиями. Комитет заявил, что причинно-следственная связь между вакцинами и показателями здоровья рассматривается только в том случае, если несколько высококачественных исследований последовательно демонстрируют статистическую взаимосвязь. По данным ВОЗ, 20 из 31 исследования не выявили доказательств связи между вакцинами и аутизмом.
В сентябре ВОЗ также заявила, что достаточных доказательств связи приема парацетамола беременными женщинами и развития аутизма у плода нет. Заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей, что употребление ацетаминофена, также известного как парацетамол, во время беременности повышает риски развития аутизма у детей.
