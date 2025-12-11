ВОЗ подтвердила отсутствие связи прививок и аутизма

Сообщается, что комитет проанализировал обзоры о потенциальной связи между вакцинами и расстройствами аутистического спектра (РАС).

"После всестороннего обзора последних данных, опубликованных с января 2010 года по август 2025 года, комитет подтвердил свой предыдущий вывод о том, что нет доказательств причинно-следственной связи между вакцинами и РАС", - говорится в опубликованном в четверг докладе.