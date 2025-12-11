Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока" 11.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 11.12.2025 (обновлено: 12:23 11.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 11.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ за сутки составили до 235 военных, сообщило... РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ за сутки составили до 235 военных, сообщило Министерство обороны России в четверг.
"Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
В МО РФ подчеркнули, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
"Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Косовцево, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области", - добавили в ведомстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров рассказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации
