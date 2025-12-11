Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области развернули ПВР для пострадавших при ЧП с газом - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/volgograd-2061448060.html
В Волгоградской области развернули ПВР для пострадавших при ЧП с газом
В Волгоградской области развернули ПВР для пострадавших при ЧП с газом - РИА Новости, 11.12.2025
В Волгоградской области развернули ПВР для пострадавших при ЧП с газом
Пункт временного размещения (ПВР) развернут для эвакуированных жителей дома в городе Петров Вал Волгоградской области, где произошел взрыв газа, сообщила... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:09:00+03:00
2025-12-11T17:09:00+03:00
происшествия
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в волгоградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061422441_0:215:960:755_1920x0_80_0_0_2cb4a715ed1a175cffc630380b76512f.jpg
https://ria.ru/20251211/sk-2061446229.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061422441_0:197:960:917_1920x0_80_0_0_3e88810f8b156a2d4fc53fb6559583f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в волгоградской области
Происшествия, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в Волгоградской области
В Волгоградской области развернули ПВР для пострадавших при ЧП с газом

В Волгоградской области открыли ПВР для пострадавших при взрыве газа в доме

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области
Последствия взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) развернут для эвакуированных жителей дома в городе Петров Вал Волгоградской области, где произошел взрыв газа, сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.
МЧС РФ в четверг сообщило, что при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное разрушение на четвертом этаже на площади 90 квадратных метров. По данным властей, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело по признакам оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
"Из четырехэтажного трехподъездного дома эвакуированы 20 человек. По поручению губернатора для жильцов развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что порядка 30 человек и 12 единиц техники ликвидируют последствия взрыва. Проводится обследование здания.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СК устанавливает число пострадавших при взрыве газа в Волгоградской области
Вчера, 17:07
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в Волгоградской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала