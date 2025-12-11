https://ria.ru/20251211/volgograd-2061448060.html
В Волгоградской области развернули ПВР для пострадавших при ЧП с газом
В Волгоградской области развернули ПВР для пострадавших при ЧП с газом - РИА Новости, 11.12.2025
В Волгоградской области развернули ПВР для пострадавших при ЧП с газом
Пункт временного размещения (ПВР) развернут для эвакуированных жителей дома в городе Петров Вал Волгоградской области, где произошел взрыв газа, сообщила... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:09:00+03:00
2025-12-11T17:09:00+03:00
2025-12-11T17:09:00+03:00
происшествия
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в волгоградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061422441_0:215:960:755_1920x0_80_0_0_2cb4a715ed1a175cffc630380b76512f.jpg
https://ria.ru/20251211/sk-2061446229.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061422441_0:197:960:917_1920x0_80_0_0_3e88810f8b156a2d4fc53fb6559583f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в волгоградской области
Происшествия, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в Волгоградской области
В Волгоградской области развернули ПВР для пострадавших при ЧП с газом
В Волгоградской области открыли ПВР для пострадавших при взрыве газа в доме