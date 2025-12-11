Российские военные взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения

По его словам, такие случаи происходят на передовой всё чаще.

"Бывало, что националисты под наркотиками или под чем-то гуляли в нашу сторону — шли невменяемые, шатаясь. Мы их отлавливали, забирали к себе, в плен брали. Один был вообще невменяемый — нес всякую ахинею. Мы его передали командирам, дальше уже (те - ред.) работали с ним", — рассказал военнослужащий.