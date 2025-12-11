https://ria.ru/20251211/voennye-2061298232.html
Российские военные взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения
Российские военные взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения
2025-12-11T10:04:00+03:00
ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения на константиновском направлении, рассказал РИА Новости стрелок 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Волк".
По его словам, такие случаи происходят на передовой всё чаще.
"Бывало, что националисты под наркотиками или под чем-то гуляли в нашу сторону — шли невменяемые, шатаясь. Мы их отлавливали, забирали к себе, в плен брали. Один был вообще невменяемый — нес всякую ахинею. Мы его передали командирам, дальше уже (те - ред.) работали с ним", — рассказал военнослужащий.