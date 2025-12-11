Рейтинг@Mail.ru
Российские военные взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/voennye-2061298232.html
Российские военные взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения
Российские военные взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения - РИА Новости, 11.12.2025
Российские военные взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения
Российские военнослужащие взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения на константиновском направлении, рассказал РИА Новости стрелок 10-го... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:04:00+03:00
2025-12-11T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419945_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_efba8ec63aefb66f325d47165bd2ad52.jpg
https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2060998801.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419945_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a16e0406eb760a42e5a5e77a004e215f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения

РИА Новости: ВС РФ взяли в плен несшего ахинею боевика ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения на константиновском направлении, рассказал РИА Новости стрелок 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Волк".
По его словам, такие случаи происходят на передовой всё чаще.
"Бывало, что националисты под наркотиками или под чем-то гуляли в нашу сторону — шли невменяемые, шатаясь. Мы их отлавливали, забирали к себе, в плен брали. Один был вообще невменяемый — нес всякую ахинею. Мы его передали командирам, дальше уже (те - ред.) работали с ним", — рассказал военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Боец рассказал о взятии в плен боевиков ВСУ в Остаповском
10 декабря, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала