В Улан-Удэ всю ночь убирали воду, разлившуюся после пожара в ТЦ
В Улан-Удэ всю ночь убирали воду, разлившуюся после пожара в ТЦ - РИА Новости, 11.12.2025
В Улан-Удэ всю ночь убирали воду, разлившуюся после пожара в ТЦ
Сотрудники комбината по благоустройству всю ночь работали над ликвидацией последствий растекания воды на дорогах и тротуарах после тушения пожара в ТЦ... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T04:54:00+03:00
2025-12-11T04:54:00+03:00
2025-12-11T04:55:00+03:00
В Улан-Удэ всю ночь убирали воду, разлившуюся после пожара в ТЦ "Баянгол"
УЛАН-УДЭ, 11 дек - РИА Новости.
Сотрудники комбината по благоустройству всю ночь работали над ликвидацией последствий растекания воды на дорогах и тротуарах после тушения пожара в ТЦ "Баянгол", сообщил
мэр города Игорь Шутенков.
"Всю ночь сотрудники комбината по благоустройству боролись с последствиями воды, образовавшейся после тушения пожара. На месте работали автогрейдеры, тракторы-щетки, бобкэты и пескоразбрасыватели. Подсыпаны улицы Терешкова и Трубачеева, а также подъездные пути около места пожара", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.
Отмечается, что грейдеры и тракторы со щеткой прошлись по внутриквартальным проездам, только на улицу Трубачеева доставлено около 20 тонн песка для подсыпки.
"Низкие температуры не позволяют работать с водой привычными методами. Делаем всё возможное, чтобы минимизировать наледи", - подчеркнул Шутенков.
Сообщение о пожаре в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ поступило в МЧС России в среду. Самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек, пятеро обратились за медпомощью. Трое пострадавших госпитализированы. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара составляла около 1 тысячи "квадратов". Группировку сил и средств для тушения пожара увеличили до 70 человек и 25 единиц техники, борьбу с огнем осложняли скрытое распространение пожара в пустотах здания и наличие горючих материалов. Позднее пресс-служба МЧС сообщила, что открытое горение ликвидировано.