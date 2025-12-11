В Улан-Удэ всю ночь убирали воду, разлившуюся после пожара в ТЦ

УЛАН-УДЭ, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники комбината по благоустройству всю ночь работали над ликвидацией последствий растекания воды на дорогах и тротуарах после тушения пожара в ТЦ "Баянгол", сообщил мэр города Игорь Шутенков.

"Всю ночь сотрудники комбината по благоустройству боролись с последствиями воды, образовавшейся после тушения пожара. На месте работали автогрейдеры, тракторы-щетки, бобкэты и пескоразбрасыватели. Подсыпаны улицы Терешкова и Трубачеева, а также подъездные пути около места пожара", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что грейдеры и тракторы со щеткой прошлись по внутриквартальным проездам, только на улицу Трубачеева доставлено около 20 тонн песка для подсыпки.

"Низкие температуры не позволяют работать с водой привычными методами. Делаем всё возможное, чтобы минимизировать наледи", - подчеркнул Шутенков.