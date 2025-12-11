Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ всю ночь убирали воду, разлившуюся после пожара в ТЦ - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 11.12.2025 (обновлено: 04:55 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/voda-2061273255.html
В Улан-Удэ всю ночь убирали воду, разлившуюся после пожара в ТЦ
В Улан-Удэ всю ночь убирали воду, разлившуюся после пожара в ТЦ - РИА Новости, 11.12.2025
В Улан-Удэ всю ночь убирали воду, разлившуюся после пожара в ТЦ
Сотрудники комбината по благоустройству всю ночь работали над ликвидацией последствий растекания воды на дорогах и тротуарах после тушения пожара в ТЦ... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T04:54:00+03:00
2025-12-11T04:55:00+03:00
происшествия
улан-удэ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061124796_0:93:1095:709_1920x0_80_0_0_f18ab6c1dc3d2253e043e8b96923a726.jpg
https://ria.ru/20251211/pozhar-2061268403.html
https://ria.ru/20251210/peterburg-2061236783.html
улан-удэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061124796_71:0:1016:709_1920x0_80_0_0_19e5be6010b14ebf62e5235be070e96d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ всю ночь убирали воду, разлившуюся после пожара в ТЦ

В Улан-Удэ всю ночь убирали воду, разлившуюся после пожара в ТЦ "Баянгол"

© Главное управление МЧС России по Республике БурятияЛиквидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ
Ликвидация пожара в торговом центре Баянгол в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Главное управление МЧС России по Республике Бурятия
Ликвидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники комбината по благоустройству всю ночь работали над ликвидацией последствий растекания воды на дорогах и тротуарах после тушения пожара в ТЦ "Баянгол", сообщил мэр города Игорь Шутенков.
"Всю ночь сотрудники комбината по благоустройству боролись с последствиями воды, образовавшейся после тушения пожара. На месте работали автогрейдеры, тракторы-щетки, бобкэты и пескоразбрасыватели. Подсыпаны улицы Терешкова и Трубачеева, а также подъездные пути около места пожара", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.
Ликвидация пожара на складе в Находке Приморского края - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Находке ликвидировали пожар на складе
Вчера, 03:11
Отмечается, что грейдеры и тракторы со щеткой прошлись по внутриквартальным проездам, только на улицу Трубачеева доставлено около 20 тонн песка для подсыпки.
"Низкие температуры не позволяют работать с водой привычными методами. Делаем всё возможное, чтобы минимизировать наледи", - подчеркнул Шутенков.
Сообщение о пожаре в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ поступило в МЧС России в среду. Самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек, пятеро обратились за медпомощью. Трое пострадавших госпитализированы. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара составляла около 1 тысячи "квадратов". Группировку сил и средств для тушения пожара увеличили до 70 человек и 25 единиц техники, борьбу с огнем осложняли скрытое распространение пожара в пустотах здания и наличие горючих материалов. Позднее пресс-служба МЧС сообщила, что открытое горение ликвидировано.
Пожара в здании Правобережного рынка в Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
После пожара на рынке в Петербурге возбудили уголовное дело
10 декабря, 21:37
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала