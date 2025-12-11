Рейтинг@Mail.ru
08:54 11.12.2025
В Турции не фиксировали жалоб россиян на проблемы с обменом долларов
В Турции не фиксировали жалоб россиян на проблемы с обменом долларов
анталья (провинция), экономика, турция
Анталья (провинция), Экономика, Турция
В Турции не фиксировали жалоб россиян на проблемы с обменом долларов

Турция не получала жалоб россиян на проблемы с обменом старых долларов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Власти Турции не фиксировали жалоб российских туристов на проблемы с обменом долларов прежнего образца, однако намерены запросить дополнительные данные на фоне появившихся в СМИ сообщений, сообщил РИА Новости источник во властных структурах страны.
Ранее проправительственная газета Türkiye сообщала, что в туристических районах участились отказы принимать банкноты номиналом 50 и 100 долларов прежнего образца. Государственные ведомства получили сигналы о возможном появлении поддельных купюр этих номиналов в туристических регионах, включая Стамбул и Анталью. Ситуация находится на проверке, уточнил источник РИА Новости.
"Нет, массовых жалоб от сектора по российским туристам мы не фиксировали. Но будем изучать появившиеся сообщения", - сказал собеседник.
Представители туристического сектора в Анталье также сообщили РИА Новости, что не получали обращений от отдыхающих, в том числе российских граждан по проблеме обмена долларов прежнего образца.
Анталья (провинция)ЭкономикаТурция
 
 
