В Турции не фиксировали жалоб россиян на проблемы с обменом долларов

АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Власти Турции не фиксировали жалоб российских туристов на проблемы с обменом долларов прежнего образца, однако намерены запросить дополнительные данные на фоне появившихся в СМИ сообщений, сообщил РИА Новости источник во властных структурах страны.
Ранее проправительственная газета Türkiye сообщала, что в туристических районах участились отказы принимать банкноты номиналом 50 и 100 долларов прежнего образца. Государственные ведомства получили сигналы о возможном появлении поддельных купюр этих номиналов в туристических регионах, включая Стамбул и Анталью. Ситуация находится на проверке, уточнил источник РИА Новости.
"Нет, массовых жалоб от сектора по российским туристам мы не фиксировали. Но будем изучать появившиеся сообщения", - сказал собеседник.
Представители туристического сектора в Анталье также сообщили РИА Новости, что не получали обращений от отдыхающих, в том числе российских граждан по проблеме обмена долларов прежнего образца.