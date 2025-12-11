В Турции не фиксировали жалоб россиян на проблемы с обменом долларов

АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Власти Турции не фиксировали жалоб российских туристов на проблемы с обменом долларов прежнего образца, однако намерены запросить дополнительные данные на фоне появившихся в СМИ сообщений, сообщил РИА Новости источник во властных структурах страны.

"Нет, массовых жалоб от сектора по российским туристам мы не фиксировали. Но будем изучать появившиеся сообщения", - сказал собеседник.