Рейтинг@Mail.ru
Макаревич* продает вино из винограда с оккупированных территорий Палестины - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:53 11.12.2025 (обновлено: 12:22 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/vino-2061276378.html
Макаревич* продает вино из винограда с оккупированных территорий Палестины
Макаревич* продает вино из винограда с оккупированных территорий Палестины - РИА Новости, 11.12.2025
Макаревич* продает вино из винограда с оккупированных территорий Палестины
Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн производят и продают вино из сырья, которое выращивается на... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T05:53:00+03:00
2025-12-11T12:22:00+03:00
в мире
израиль
палестина
западный берег реки иордан
еврокомиссия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061347299_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_60ea0bf4638ddccedc0e718751ce503f.jpg
https://ria.ru/20251209/yashin-2060780183.html
https://ria.ru/20251208/mvd-2060546437.html
https://ria.ru/20251205/inoagent-2059949244.html
израиль
палестина
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061347299_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_fc9282a81a1823653412fe375313c430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, западный берег реки иордан, еврокомиссия, оон
В мире, Израиль, Палестина, Западный берег реки Иордан, Еврокомиссия, ООН
Макаревич* продает вино из винограда с оккупированных территорий Палестины

РИА Новости: Макаревич продает вино из сырья с оккупированной части Палестины

© Фото : соцсети Эйнат КляйнАндрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн
Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : соцсети Эйнат Кляйн
Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн производят и продают вино из сырья, которое выращивается на оккупированных Израилем палестинских территориях, выяснил корреспондент РИА Новости.
Виноград, используемый четой Макаревичей*, собирают в районе еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан.
Илья Яшин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Яшин* заочно получил срок за уклонение от обязанностей иноагента
9 декабря, 12:16
"Виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле", — говорится в аннотации к винам, которыми торгует семья музыканта.
Сами супруги также заявляют, что "производство находится в Самарии, в Израиле".
Самарией израильтяне называют северную часть Западного берега, который они занимают с 1967 года, несмотря на претензии палестинцев, рассчитывающих создать на этих землях собственное независимое государство во исполнение многочисленных резолюций ООН.
Денис Катаев* - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Катаева*
8 декабря, 12:55
Кляйн в одном из интервью поясняла, что виноградник в Бейт-Эле принадлежит их друзьям, у которых они покупают сырье, а виноделием занимаются сами.
В конце ноября в ряде израильских русскоязычных Telegram-каналов ультралевые активисты, выступающие в поддержку создания палестинского государства, распространили листовку с призывом к бойкоту "поселенческой продукции". На листовке напечатана фотография Макаревича* и Кляйн с подписью, что их винодельня расположена в "нелегальном поселении" Бейт-Эль, которое находится на "землях, конфискованных у близлежащих палестинских деревень".
© Фото : КомпассЛистовка с призывом к бойкоту "поселенческой продукции"
Листовка с призывом к бойкоту поселенческой продукции - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Компасс
Листовка с призывом к бойкоту "поселенческой продукции"
Бейт-Эль примыкает с севера к Рамалле — административному центру палестинских территорий.
Поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме принято считать одной из фундаментальных проблем в отношениях еврейского государства с международным сообществом, политикой закрепления на завоеванных территориях и препятствием в поисках ближневосточного мира.
Ранее ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Франция и Ирландия, заявили о намерении закрыть свои рынки для продукции, производимой Израилем на оккупированных арабских землях. Идея запрета также рассматривается на уровне Еврокомиссии.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России.
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
5 декабря, 07:45
 
В миреИзраильПалестинаЗападный берег реки ИорданЕврокомиссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала