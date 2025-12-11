Макаревич* продает вино из винограда с оккупированных территорий Палестины

Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн производят и продают вино из сырья, которое выращивается на оккупированных Израилем палестинских территориях, выяснил корреспондент РИА Новости.

"Виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле", — говорится в аннотации к винам, которыми торгует семья музыканта.

Сами супруги также заявляют, что "производство находится в Самарии, в Израиле".

Самарией израильтяне называют северную часть Западного берега, который они занимают с 1967 года, несмотря на претензии палестинцев, рассчитывающих создать на этих землях собственное независимое государство во исполнение многочисленных резолюций ООН

Кляйн в одном из интервью поясняла, что виноградник в Бейт-Эле принадлежит их друзьям, у которых они покупают сырье, а виноделием занимаются сами.

В конце ноября в ряде израильских русскоязычных Telegram-каналов ультралевые активисты, выступающие в поддержку создания палестинского государства, распространили листовку с призывом к бойкоту "поселенческой продукции". На листовке напечатана фотография Макаревича* и Кляйн с подписью, что их винодельня расположена в "нелегальном поселении" Бейт-Эль, которое находится на "землях, конфискованных у близлежащих палестинских деревень".

Бейт-Эль примыкает с севера к Рамалле — административному центру палестинских территорий.

Поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме принято считать одной из фундаментальных проблем в отношениях еврейского государства с международным сообществом, политикой закрепления на завоеванных территориях и препятствием в поисках ближневосточного мира.

Франция и Ранее ряд европейских стран, в том числе Бельгия Ирландия , заявили о намерении закрыть свои рынки для продукции, производимой Израилем на оккупированных арабских землях. Идея запрета также рассматривается на уровне Еврокомиссии