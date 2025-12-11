Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры из освобожденного Северска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 11.12.2025
Появились кадры из освобожденного Северска
Минобороны России показало кадры из освобождённого города Северск в Донецкой Народной Республике: жители встречают военных РФ и благодарят за освобождение... РИА Новости, 11.12.2025
Кадры из освобождённого Северска
Минобороны опубликовало кадры из освобождённого Северска. Жители встречают российских военных и благодарят за освобождение города.
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры из освобождённого города Северск в Донецкой Народной Республике: жители встречают военных РФ и благодарят за освобождение города.
На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие 6 гвардейской отдельной мотострелковой бригады 3 общевойсковой армии "Южной" группировки войск после зачистки города от боевиков ВСУ проводят подомовой обход многоквартирных домов и частного сектора с целью оказания медицинской помощи мирным жителям, оставшимся в городе.
