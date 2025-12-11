https://ria.ru/20251211/video-2061477488.html
Появились кадры из освобожденного Северска
Появились кадры из освобожденного Северска - РИА Новости, 11.12.2025
Появились кадры из освобожденного Северска
Минобороны России показало кадры из освобождённого города Северск в Донецкой Народной Республике: жители встречают военных РФ и благодарят за освобождение... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:53:00+03:00
2025-12-11T17:53:00+03:00
2025-12-11T17:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061475993_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_657e1293be6c51f0d57fa02d7437f814.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
россия
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061475993_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b4727f4fe1d54a14e18f681b931a730.jpg
Кадры из освобождённого Северска
Минобороны опубликовало кадры из освобождённого Северска.
Жители встречают российских военных и благодарят за освобождение города.
2025-12-11T17:53
true
PT5M25S
северск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Появились кадры из освобожденного Северска
Минобороны показало видео из освобожденного Северска