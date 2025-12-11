https://ria.ru/20251211/vengriya-2061377599.html
ЕК выдала предупреждение Венгрии из-за якобы несоблюдения закона ЕС
ЕК выдала предупреждение Венгрии из-за якобы несоблюдения закона ЕС - РИА Новости, 11.12.2025
ЕК выдала предупреждение Венгрии из-за якобы несоблюдения закона ЕС
Еврокомиссия вынесла предупреждение Венгрии из-за якобы несоблюдения закона ЕС о свободе СМИ, у Будапешта есть два месяца для устранения этих нарушений,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:20:00+03:00
2025-12-11T14:20:00+03:00
2025-12-11T14:48:00+03:00
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
в мире
будапешт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3925b69a9ad94d2e050a777ea637a746.jpg
https://ria.ru/20251014/rossiya-2047964576.html
венгрия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_b67153e3b306bc01a7d7f93bfd4a9534.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире, будапешт
Еврокомиссия, Евросоюз, Венгрия, В мире, Будапешт
ЕК выдала предупреждение Венгрии из-за якобы несоблюдения закона ЕС
ЕК выдала предупреждение Венгрии из-за якобы несоблюдения закона о свободе СМИ
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости.
Еврокомиссия вынесла предупреждение Венгрии из-за якобы несоблюдения закона ЕС о свободе СМИ, у Будапешта есть два месяца для устранения этих нарушений, говорится
в опубликованном на сайте ЕК заявлении.
«
"Еврокомиссия решила открыть процедуру нарушения, направив Венгрии официальное уведомление за несоблюдение ряда положений европейского закона о свободе СМИ (European Media Freedom Act - EMFA), а также отдельных требований директивы об аудиовизуальных медиасервисах (Audiovisual Media Services Directive - AVMSD). Основные положения EMFA вступили в силу 8 августа 2025 года и являются ключевым элементом защиты свободы, независимости и плюрализма СМИ на внутреннем рынке ЕС", - говорится в документе.
По мнению Еврокомиссии, Венгрия не соблюдает нормы EMFA, касающиеся вмешательства в работу журналистов и СМИ, ограничения их экономической деятельности и редакционной независимости. В ЕК также считают, что венгерское законодательство не предоставляет надлежащей защиты журналистских источников и конфиденциальных коммуникаций, а также эффективной судебной защиты при нарушении этих прав.
"Венгрия не выполняет требования, связанные с функционированием общественных СМИ, прозрачностью структуры собственности СМИ, оценкой концентраций на медиарынке и распределением государственной рекламы", - отмечается в заявлении.
Уточняется, что у Венгрии есть два месяца, чтобы ответить и устранить выявленные ЕК якобы нарушения. В случае отсутствия удовлетворительного ответа Еврокомиссия может вынести мотивированное заключение, а затем подать иск в Суд ЕС.