ЕК выдала предупреждение Венгрии из-за якобы несоблюдения закона ЕС
14:20 11.12.2025 (обновлено: 14:48 11.12.2025)
ЕК выдала предупреждение Венгрии из-за якобы несоблюдения закона ЕС
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
в мире
будапешт
еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире, будапешт
Еврокомиссия, Евросоюз, Венгрия, В мире, Будапешт
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Еврокомиссия вынесла предупреждение Венгрии из-за якобы несоблюдения закона ЕС о свободе СМИ, у Будапешта есть два месяца для устранения этих нарушений, говорится в опубликованном на сайте ЕК заявлении.
«

"Еврокомиссия решила открыть процедуру нарушения, направив Венгрии официальное уведомление за несоблюдение ряда положений европейского закона о свободе СМИ (European Media Freedom Act - EMFA), а также отдельных требований директивы об аудиовизуальных медиасервисах (Audiovisual Media Services Directive - AVMSD). Основные положения EMFA вступили в силу 8 августа 2025 года и являются ключевым элементом защиты свободы, независимости и плюрализма СМИ на внутреннем рынке ЕС", - говорится в документе.

По мнению Еврокомиссии, Венгрия не соблюдает нормы EMFA, касающиеся вмешательства в работу журналистов и СМИ, ограничения их экономической деятельности и редакционной независимости. В ЕК также считают, что венгерское законодательство не предоставляет надлежащей защиты журналистских источников и конфиденциальных коммуникаций, а также эффективной судебной защиты при нарушении этих прав.
"Венгрия не выполняет требования, связанные с функционированием общественных СМИ, прозрачностью структуры собственности СМИ, оценкой концентраций на медиарынке и распределением государственной рекламы", - отмечается в заявлении.
Уточняется, что у Венгрии есть два месяца, чтобы ответить и устранить выявленные ЕК якобы нарушения. В случае отсутствия удовлетворительного ответа Еврокомиссия может вынести мотивированное заключение, а затем подать иск в Суд ЕС.
