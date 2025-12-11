Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии объяснили, почему не участвуют в заседании Совета ЕС по Украине
11:09 11.12.2025 (обновлено: 11:23 11.12.2025)
В Венгрии объяснили, почему не участвуют в заседании Совета ЕС по Украине
В Венгрии объяснили, почему не участвуют в заседании Совета ЕС по Украине - РИА Новости, 11.12.2025
В Венгрии объяснили, почему не участвуют в заседании Совета ЕС по Украине
Венгрия не участвует в выездном заседании совета министров стран Евросоюза во Львове, потому что не хочет ассистировать в "политическом шоу", заявил венгерский... РИА Новости, 11.12.2025
венгрия, украина, евросоюз, в мире, мирный план сша по украине
Венгрия, Украина, Евросоюз, В мире, Мирный план США по Украине
В Венгрии объяснили, почему не участвуют в заседании Совета ЕС по Украине

В Венгрии рассказали, почему не участвуют в заседании Совета ЕС по Украине

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия не участвует в выездном заседании совета министров стран Евросоюза во Львове, потому что не хочет ассистировать в "политическом шоу", заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
"Сегодня министры Евросоюза проводят на Украине встречу в поддержку войны. Это политическое шоу, в котором венгерское правительство не хочет ассистировать. Венгерские избиратели ясно выразили свое мнение. Они не хотят, чтобы война проникла в Европу, не хотят, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков оказались на Украине, и не хотят, чтобы Украина стала членом ЕС", - сказал Бока в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp. - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Запрет на импорт энергоресурсов из России не коснется Венгрии и Словакии
10 декабря, 12:57
 
ВенгрияУкраинаЕвросоюзВ миреМирный план США по Украине
 
 
