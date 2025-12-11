https://ria.ru/20251211/vengriya-2061315432.html
В Венгрии объяснили, почему не участвуют в заседании Совета ЕС по Украине
В Венгрии объяснили, почему не участвуют в заседании Совета ЕС по Украине - РИА Новости, 11.12.2025
В Венгрии объяснили, почему не участвуют в заседании Совета ЕС по Украине
Венгрия не участвует в выездном заседании совета министров стран Евросоюза во Львове, потому что не хочет ассистировать в "политическом шоу", заявил венгерский... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:09:00+03:00
2025-12-11T11:09:00+03:00
2025-12-11T11:23:00+03:00
венгрия
украина
евросоюз
в мире
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20251210/zapret-2061089424.html
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, евросоюз, в мире, мирный план сша по украине
Венгрия, Украина, Евросоюз, В мире, Мирный план США по Украине
В Венгрии объяснили, почему не участвуют в заседании Совета ЕС по Украине
В Венгрии рассказали, почему не участвуют в заседании Совета ЕС по Украине