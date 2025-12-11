Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за позицию - РИА Новости, 11.12.2025
Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за позицию
Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за позицию - РИА Новости, 11.12.2025
Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за позицию
Венесуэла высоко ценит позицию России по захвату американскими военными венесуэльского нефтяного танкера, указавшей на отсутствие правовых оснований для... РИА Новости, 11.12.2025
в мире, сша, венесуэла, россия, сергей лавров, николас мадуро, дональд трамп, фбр, nbc
В мире, США, Венесуэла, Россия, Сергей Лавров, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ФБР, NBC
Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за позицию

Глава МИД Венесуэлы Хиль поблагодарил РФ за позицию по захваченному США танкеру

Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© кадр видео Пентагона
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы
МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Венесуэла высоко ценит позицию России по захвату американскими военными венесуэльского нефтяного танкера, указавшей на отсутствие правовых оснований для подобных действий со стороны США, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль.
В четверг в рамках посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что США объяснят мотивы действий своих военных у берегов Венесуэлы. Он также призвал, чтобы дискуссии о том, как бороться с наркотрафиком, и о том, как обеспечивать морскую безопасность, были коллективными, и не было так, чтобы все члены мирового сообщества оказывались перед фактом односторонних действий.
Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Появились новые подробности по захваченному США танкеру
Вчера, 21:33
«
"Мы глубоко ценим заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно отсутствия оснований в международном праве для нападения США на венесуэльский нефтяной танкер", - написал Хиль в Telegram-канале.
Глава МИД Венесуэлы от имени президента Николаса Мадуро выразил благодарность РФ за ее твердую приверженность уважению норм и принципов, регулирующих международное сообщество, а также за требование к правительству США дать ответы относительно этого акта нарушения суверенитета.
Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальным и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров: Россия надеется, что США объяснят задержание танкера близ Венесуэлы
Вчера, 12:59
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияСергей ЛавровНиколас МадуроДональд ТрампФБРNBC
 
 
