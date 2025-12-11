https://ria.ru/20251211/venesuela-2061491046.html
Путин выразил солидарность с народом Венесуэлы в разговоре с Мадуро
Путин выразил солидарность с народом Венесуэлы в разговоре с Мадуро
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса... РИА Новости, 11.12.2025
Путин выразил солидарность с народом Венесуэлы в разговоре с Мадуро
Путин подтвердил поддержку Мадуро