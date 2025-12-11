Рейтинг@Mail.ru
03:44 11.12.2025
Венесуэла призвала мировое сообщество осудить захват своего танкера США
Венесуэла призвала мировое сообщество осудить захват своего танкера США
2025-12-11T03:44:00+03:00
2025-12-11T03:44:00+03:00
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, фбр
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, ФБР
Венесуэла призвала мировое сообщество осудить захват своего танкера США

Венесуэла призвала мировое сообщество осудить захват своего танкера армией США

Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Венесуэла обвинила Соединённые Штаты в совершении акта международного пиратства и призвала мировое сообщество осудить захват её нефтяного танкера американскими военными.
Президент США Дональд Трамп сообщил в среду о захвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как пояснила позднее генпрокурор США Пэм Бонди, власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке министерства войны.
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Предположительно захваченный США танкер движется рядом с Гренадой
Вчера, 03:05
"Венесуэла... обращается к международному сообществу с призывом осудить этот вандальный, незаконный и беспрецедентный акт агрессии, который пытаются ввести в оборот как инструмент давления и грабежа", - говорится в коммюнике, которое опубликовал глава МИД республики Иван Хиль.
В Каракасе указали, что президент США публично признался в нападении на венесуэльский танкер в Карибском море, и назвали это "откровенное ограбление" частью долгосрочной стратегии по отъему ресурсов южноамериканской страны.
"Боливарианское правительство подтверждает, что обратится во все существующие международные инстанции для подачи жалоб на это тяжкое международное преступление и будет с абсолютной решимостью защищать свой суверенитет, свои природные ресурсы и своё национальное достоинство", - сказано в заявлении Каракаса.
Венесуэльские власти назвали истинной причиной продолжительной агрессии против Венесуэлы стремление захватить её природные богатства, а не вопросы миграции, демократии или прав человека.
Сотрудники ФБР - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В захвате танкера у берегов Венесуэлы участвовали ФБР и Пентагон
Вчера, 01:21
 
