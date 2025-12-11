https://ria.ru/20251211/venesuela-2061269893.html
Венесуэла призвала мировое сообщество осудить захват своего танкера США
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
фбр
венесуэла
сша
каракас
МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Венесуэла обвинила Соединённые Штаты в совершении акта международного пиратства и призвала мировое сообщество осудить захват её нефтяного танкера американскими военными.
Президент США Дональд Трамп
сообщил в среду о захвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы
. Как пояснила позднее генпрокурор США Пэм Бонди, власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана
. Операцию проводили ФБР
, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке министерства войны.
"Венесуэла... обращается к международному сообществу с призывом осудить этот вандальный, незаконный и беспрецедентный акт агрессии, который пытаются ввести в оборот как инструмент давления и грабежа", - говорится в коммюнике, которое опубликовал глава МИД республики Иван Хиль.
В Каракасе
указали, что президент США публично признался в нападении на венесуэльский танкер в Карибском море
, и назвали это "откровенное ограбление" частью долгосрочной стратегии по отъему ресурсов южноамериканской страны.
"Боливарианское правительство подтверждает, что обратится во все существующие международные инстанции для подачи жалоб на это тяжкое международное преступление и будет с абсолютной решимостью защищать свой суверенитет, свои природные ресурсы и своё национальное достоинство", - сказано в заявлении Каракаса.
Венесуэльские власти назвали истинной причиной продолжительной агрессии против Венесуэлы стремление захватить её природные богатства, а не вопросы миграции, демократии или прав человека.