Венесуэла призвала мировое сообщество осудить захват своего танкера США

МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Венесуэла обвинила Соединённые Штаты в совершении акта международного пиратства и призвала мировое сообщество осудить захват её нефтяного танкера американскими военными.

Президент США Дональд Трамп сообщил в среду о захвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы . Как пояснила позднее генпрокурор США Пэм Бонди, власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана . Операцию проводили ФБР , Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке министерства войны.

"Венесуэла... обращается к международному сообществу с призывом осудить этот вандальный, незаконный и беспрецедентный акт агрессии, который пытаются ввести в оборот как инструмент давления и грабежа", - говорится в коммюнике, которое опубликовал глава МИД республики Иван Хиль.

Каракасе указали, что президент США публично признался в нападении на венесуэльский танкер в Карибском море , и назвали это "откровенное ограбление" частью долгосрочной стратегии по отъему ресурсов южноамериканской страны.

"Боливарианское правительство подтверждает, что обратится во все существующие международные инстанции для подачи жалоб на это тяжкое международное преступление и будет с абсолютной решимостью защищать свой суверенитет, свои природные ресурсы и своё национальное достоинство", - сказано в заявлении Каракаса.