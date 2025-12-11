Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ: Распределение рисков и нацстандарт дадут импульс развития отрасли ГЧП - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 11.12.2025 (обновлено: 16:11 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/veb-2061414276.html
ВЭБ: Распределение рисков и нацстандарт дадут импульс развития отрасли ГЧП
ВЭБ: Распределение рисков и нацстандарт дадут импульс развития отрасли ГЧП - РИА Новости, 11.12.2025
ВЭБ: Распределение рисков и нацстандарт дадут импульс развития отрасли ГЧП
Успех проектов государственно-частного партнерства зависит от выстраивания сбалансированного механизма распределения рисков среди участников, заявил заместитель РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:53:00+03:00
2025-12-11T16:11:00+03:00
экономика
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061420549_90:46:2829:1587_1920x0_80_0_0_ab41c62161a60c60e8dab7b9c894f579.jpg
https://ria.ru/20251208/shuvalov-2060663236.html
https://ria.ru/20251202/proekt-2059248375.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061420549_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_de2882e620b0866796922009e74139bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва
Экономика, Россия, Москва
ВЭБ: Распределение рисков и нацстандарт дадут импульс развития отрасли ГЧП

Инфраструктурный конгресс "Развивай.РФ" открылся в Москве

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ Заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Успех проектов государственно-частного партнерства зависит от выстраивания сбалансированного механизма распределения рисков среди участников, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун на открытии в четверг инфраструктурного конгресса "Развивай.РФ".
Двухдневный конгресс "Развивай.РФ", стартовавший в Городских лабораториях ВЭБ, собрал более 500 человек из разных регионов России - от Карелии до Дальнего Востока. Они обсудят национальный стандарт государственно-частного взаимодействия и финансовую модель применения этого механизма. Организаторами конгресса выступают ВЭБ.РФ и Национальный Центр ГЧП (Группа ВЭБ), соорганизатором — правительство Москвы.
Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Шувалов: показатели эффективности организаций развития станут сквозными
8 декабря, 19:22
"В России реализуются более 4 тысяч проектов ГЧП и концессий. Государственно-частное партнерство работает тогда, когда выстроен понятный и сбалансированный механизм распределения рисков. Частный капитал есть, он готов входить в инфраструктуру и брать на себя коммерческие риски. Но есть риски, которые лежат за пределами управления частного предпринимателя или финансирующей организации — и именно их государство должно принимать. Если этот баланс найден, то до инфраструктурных, и промышленных, и IT-проектов дойдут необходимые средства", - привели в ВЭБ.РФ слова Корсуна.
Как отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра ГЧП Андрей Самохин, конгресс "Развивай.РФ" продолжает серию мероприятий, которые прошли на ПМЭФ и ВЭФ.
"Нормативная база взаимодействия государства и бизнеса сейчас активно развивается. На ВЭФ президент поручил разработать национальный стандарт государственно-частного взаимодействия и модель финансирования соответствующих проектов. На конгрессе обсудим с экспертным сообществом, каким должен быть будущий стандарт. Амбициозная задача — разработать документ, который придаст дополнительный импульс развитию отрасли", — сказал Самохин.
В первый - образовательный - день работы конгресса были представлены подходы ВЭБа к верификации проектов ГЧП по утвержденной Минэкономразвития методике. Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией Группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Регулятор отрасли — Минэкономразвития — с привлечением ВЭБа и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в отношении ГЧП, сейчас проходит перенастройка для концессий. Утверждена и новая методика оценки, частью которой стал Индекс качества жизни.
Участники конгресса вместе с экспертами ВЭБ.РФ — управляющим директором ВЭБ.РФ Александром Киревниным, управляющим директором ВЭБ.РФ Майей Волковой и исполнительным директором ВЭБ.РФ Геворгом Гевондяном — также разобрали изменения в регулировании соглашений о защите и поощрении капиталовложений, обсудили обновленную методику оценки проектов ГЧП и концессий. Как отметили эксперты, механизм верификации проектов призван улучшить качество подготовки инициатив, задать единый подход к распределению рисков.
"Обязательная экспертиза ВЭБ.РФ по крупным ГЧП повышает уверенность регионов в принятии инвестиционных решений по крупнейшим проектам и инициативам. Верификация проекта на уровне ВЭБа предполагает комплексную оценку - с учётом нашей внутренней экспертизы: финансовой, юридической, налоговой, структурирования проектов и оценки рисков", - отметил Киревнин.
В свою очередь, представители правительства Москвы рассказали о механизме офсетных контрактов, который обеспечивает гарантированный спрос на продукцию и помогает инвестору планировать загрузку производства.
"Семь лет подряд Москва возглавляет Нацрейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и на протяжении двух лет занимает первое место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития. Таких результатов город смог достичь благодаря комплексному подходу к реализации ГЧП-проектов во всех сферах экономики. Благодаря мерам поддержки сегодня в Москве реализуется 11 крупных проектов в рамках классических форм ГЧП общей стоимостью больше 369 миллиардов рублей, также мы заключили 36 офсетных контрактов, что составляет около 80 % от общероссийского показателя", — привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВЭБ.РФ поддержал зеленые и адаптационные проекты на 668 млрд рублей
2 декабря, 15:41
 
ЭкономикаРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала