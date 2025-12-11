ВЭБ: Распределение рисков и нацстандарт дадут импульс развития отрасли ГЧП

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Успех проектов государственно-частного партнерства зависит от выстраивания сбалансированного механизма распределения рисков среди участников, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун на открытии в четверг инфраструктурного конгресса "Развивай.РФ".

Двухдневный конгресс "Развивай.РФ", стартовавший в Городских лабораториях ВЭБ, собрал более 500 человек из разных регионов России - от Карелии до Дальнего Востока. Они обсудят национальный стандарт государственно-частного взаимодействия и финансовую модель применения этого механизма. Организаторами конгресса выступают ВЭБ.РФ и Национальный Центр ГЧП (Группа ВЭБ), соорганизатором — правительство Москвы.

"В России реализуются более 4 тысяч проектов ГЧП и концессий. Государственно-частное партнерство работает тогда, когда выстроен понятный и сбалансированный механизм распределения рисков. Частный капитал есть, он готов входить в инфраструктуру и брать на себя коммерческие риски. Но есть риски, которые лежат за пределами управления частного предпринимателя или финансирующей организации — и именно их государство должно принимать. Если этот баланс найден, то до инфраструктурных, и промышленных, и IT-проектов дойдут необходимые средства", - привели в ВЭБ.РФ слова Корсуна.

Как отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра ГЧП Андрей Самохин, конгресс "Развивай.РФ" продолжает серию мероприятий, которые прошли на ПМЭФ и ВЭФ.

"Нормативная база взаимодействия государства и бизнеса сейчас активно развивается. На ВЭФ президент поручил разработать национальный стандарт государственно-частного взаимодействия и модель финансирования соответствующих проектов. На конгрессе обсудим с экспертным сообществом, каким должен быть будущий стандарт. Амбициозная задача — разработать документ, который придаст дополнительный импульс развитию отрасли", — сказал Самохин.

В первый - образовательный - день работы конгресса были представлены подходы ВЭБа к верификации проектов ГЧП по утвержденной Минэкономразвития методике. Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией Группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Регулятор отрасли — Минэкономразвития — с привлечением ВЭБа и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в отношении ГЧП, сейчас проходит перенастройка для концессий. Утверждена и новая методика оценки, частью которой стал Индекс качества жизни.

Участники конгресса вместе с экспертами ВЭБ.РФ — управляющим директором ВЭБ.РФ Александром Киревниным, управляющим директором ВЭБ.РФ Майей Волковой и исполнительным директором ВЭБ.РФ Геворгом Гевондяном — также разобрали изменения в регулировании соглашений о защите и поощрении капиталовложений, обсудили обновленную методику оценки проектов ГЧП и концессий. Как отметили эксперты, механизм верификации проектов призван улучшить качество подготовки инициатив, задать единый подход к распределению рисков.

"Обязательная экспертиза ВЭБ.РФ по крупным ГЧП повышает уверенность регионов в принятии инвестиционных решений по крупнейшим проектам и инициативам. Верификация проекта на уровне ВЭБа предполагает комплексную оценку - с учётом нашей внутренней экспертизы: финансовой, юридической, налоговой, структурирования проектов и оценки рисков", - отметил Киревнин.

В свою очередь, представители правительства Москвы рассказали о механизме офсетных контрактов, который обеспечивает гарантированный спрос на продукцию и помогает инвестору планировать загрузку производства.