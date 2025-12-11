Рейтинг@Mail.ru
Гинцбург рассказал, когда будет выпущена онковакцина
02:47 11.12.2025
Гинцбург рассказал, когда будет выпущена онковакцина
Онковакцину для терапии меланомы, которая будет вводиться людям, по всей видимости, выпустят уже в 2026 году, рассказал РИА Новости директор Национального... РИА Новости, 11.12.2025
здоровье - общество, александр гинцбург
Здоровье - Общество, Александр Гинцбург
Гинцбург: онковакцину для терапии меланомы выпустят уже в 2026 году

Медработник с вакциной . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Онковакцину для терапии меланомы, которая будет вводиться людям, по всей видимости, выпустят уже в 2026 году, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он сообщил, что тестовые партии мРНК-вакцины от рака выпустили в специализированном подразделении НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Глава РАН оценил исследования вакцины от рака в России
16 сентября, 07:23
"Три партии выпустили, которые людям не вводятся, а производятся для того, чтобы проверить, соответственно, как работает оборудование, и поставить соответствующие контроли, показав, что выпускаемая вакцина соответствует всем проверяемым параметрам, что было и сделано. А вакцина, которая будет вводиться людям, будет выпускаться уже в новом году, по всей видимости", - сказал Гинцбург.
Ранее Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.
Вероника Скворцова на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Вакциной против колоректального рака интересуются в мире, заявила Скворцова
27 ноября, 15:14
 
Здоровье - ОбществоАлександр Гинцбург
 
 
