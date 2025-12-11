Гинцбург рассказал, когда будет выпущена онковакцина

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Онковакцину для терапии меланомы, которая будет вводиться людям, по всей видимости, выпустят уже в 2026 году, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он сообщил, что тестовые партии мРНК-вакцины от рака выпустили в специализированном подразделении НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

"Три партии выпустили, которые людям не вводятся, а производятся для того, чтобы проверить, соответственно, как работает оборудование, и поставить соответствующие контроли, показав, что выпускаемая вакцина соответствует всем проверяемым параметрам, что было и сделано. А вакцина, которая будет вводиться людям, будет выпускаться уже в новом году, по всей видимости", - сказал Гинцбург