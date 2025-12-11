https://ria.ru/20251211/vaktsina-2061266861.html
Гинцбург рассказал, когда будет выпущена онковакцина
Гинцбург рассказал, когда будет выпущена онковакцина - РИА Новости, 11.12.2025
Гинцбург рассказал, когда будет выпущена онковакцина
Онковакцину для терапии меланомы, которая будет вводиться людям, по всей видимости, выпустят уже в 2026 году, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Онковакцину для терапии меланомы, которая будет вводиться людям, по всей видимости, выпустят уже в 2026 году, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он сообщил, что тестовые партии мРНК-вакцины от рака выпустили в специализированном подразделении НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
"Три партии выпустили, которые людям не вводятся, а производятся для того, чтобы проверить, соответственно, как работает оборудование, и поставить соответствующие контроли, показав, что выпускаемая вакцина соответствует всем проверяемым параметрам, что было и сделано. А вакцина, которая будет вводиться людям, будет выпускаться уже в новом году, по всей видимости", - сказал Гинцбург
.
Ранее Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.