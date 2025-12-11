Рейтинг@Mail.ru
В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения
02:11 11.12.2025
В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения
В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения
В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения

Иностранца с 1 марта могут уволить на основании региональных правовых актов

Трудовая книжка
Трудовая книжка . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Работодатель с 1 марта 2026 года сможет расторгнуть трудовой договор с иностранным работником на основании нормативных правовых актов регионального уровня, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").
"Региональные акты будут официально считаться основанием для расторжения трудового договора с 1 марта 2026 года. Если работодателю необходимо сократить численность иностранных работников, то он сможет расторгнуть трудовой договор в соответствии с нормативными правовыми актами регионального уровня", - сказал он.
Депутат добавил, что на данный момент основанием для увольнения иностранца или лица без гражданства является необходимость привести численность работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, постановлениями правительства или указами президента РФ.
"До подписания президентом закона региональные ограничения не были включены в этот перечень", - отметил парламентарий.
Антропенко напомнил, что ранее регионы получили право устанавливать ограничения на привлечение иностранной рабочей силы.
"За невыполнение обязанности работодателем по предписанию в установленный срок привести численность иностранных работников в соответствие может грозить штраф. Для юрлиц - от 800 тысяч рублей до миллиона рублей, либо административная ответственность в виде приостановления деятельности до 90 суток", - рассказал он.
Россия Игорь Антропенко (депутат) Госдума РФ Единая Россия
 
 
