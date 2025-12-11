В МВД оценили ущерб от дистанционных хищений

«

"Если в начале текущего года динамика прироста ущерба увеличивалась, то в октябре динамика прироста снизилась на 20 процентов. Однако сумма похищенных денежных средств продолжает оставаться высокой и составляет более 154 миллиардов рублей", - сказал он на пленарном заседании "Нормативно-правовое регулирование в сфере борьбы с кибермошенничеством".