Рейтинг@Mail.ru
В МВД оценили ущерб от дистанционных хищений - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/uscherb-2061537107.html
В МВД оценили ущерб от дистанционных хищений
В МВД оценили ущерб от дистанционных хищений - РИА Новости, 11.12.2025
В МВД оценили ущерб от дистанционных хищений
Более 154 миллиардов рублей составил ущерб от дистанционных хищений за 10 месяцев 2025 года, рассказал замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:10:00+03:00
2025-12-11T23:10:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
мошенники
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
https://ria.ru/20250919/moshennichestvo-2042873194.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, мошенники, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, мошенники, Россия
В МВД оценили ущерб от дистанционных хищений

МВД: ущерб от дистанционных хищений за 10 месяцев составил более 154 млрд рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 154 миллиардов рублей составил ущерб от дистанционных хищений за 10 месяцев 2025 года, рассказал замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на форуме "АнтиФрод Россия".
«
"Если в начале текущего года динамика прироста ущерба увеличивалась, то в октябре динамика прироста снизилась на 20 процентов. Однако сумма похищенных денежных средств продолжает оставаться высокой и составляет более 154 миллиардов рублей", - сказал он на пленарном заседании "Нормативно-правовое регулирование в сфере борьбы с кибермошенничеством".
Он добавил, что за последние 4 года активно корректировались старые, а также вырабатывались новые меры, принимаемые государством и бизнес-сообществом, направленные на защиту граждан от дистанционных хищений, и как результат в действующий закон было внесено более 100 различных изменений, усиливающих контроль, ответственность и обеспечивающих безопасность дистанционных услуг.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В России вырос объем фишинговых писем с использованием ИИ
19 сентября, 03:55
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествиямошенникиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала