https://ria.ru/20251211/uscherb-2061537107.html
В МВД оценили ущерб от дистанционных хищений
В МВД оценили ущерб от дистанционных хищений - РИА Новости, 11.12.2025
В МВД оценили ущерб от дистанционных хищений
Более 154 миллиардов рублей составил ущерб от дистанционных хищений за 10 месяцев 2025 года, рассказал замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:10:00+03:00
2025-12-11T23:10:00+03:00
2025-12-11T23:10:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
мошенники
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
https://ria.ru/20250919/moshennichestvo-2042873194.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, мошенники, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, мошенники, Россия
В МВД оценили ущерб от дистанционных хищений
МВД: ущерб от дистанционных хищений за 10 месяцев составил более 154 млрд рублей
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 154 миллиардов рублей составил ущерб от дистанционных хищений за 10 месяцев 2025 года, рассказал замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на форуме "АнтиФрод Россия".
«
"Если в начале текущего года динамика прироста ущерба увеличивалась, то в октябре динамика прироста снизилась на 20 процентов. Однако сумма похищенных денежных средств продолжает оставаться высокой и составляет более 154 миллиардов рублей", - сказал он на пленарном заседании "Нормативно-правовое регулирование в сфере борьбы с кибермошенничеством".
Он добавил, что за последние 4 года активно корректировались старые, а также вырабатывались новые меры, принимаемые государством и бизнес-сообществом, направленные на защиту граждан от дистанционных хищений, и как результат в действующий закон было внесено более 100 различных изменений, усиливающих контроль, ответственность и обеспечивающих безопасность дистанционных услуг.