В Челябинской области задержали начальника отдела крупного агрохолдинга

ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. УФСБ задержало в Челябинской области начальника отдела закупа крупнейшего государственного агрохолдинга, подозреваемого в получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.

По данным СУСК, в настоящее время произведен обыск по месту жительства фигуранта, решается вопрос об избрании меры пресечения.