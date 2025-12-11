"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации в энергетике из-за морозов

"Температура минус десять и ниже в течение недели является критическим сценарием для украинской энергетики. По такому сценарию невозможно будет полностью обеспечить электроэнергией, даже за счет импорта и внутренних источников покрытия энергопотребления", — заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в комментарии телеканалу ТСН.

Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск, которые начали бить по украинской инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением.