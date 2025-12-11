"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации в энергетике из-за морозов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинская энергетическая компания предупредила о критической ситуации из-за предстоящих морозов.
«
"Температура минус десять и ниже в течение недели является критическим сценарием для украинской энергетики. По такому сценарию невозможно будет полностью обеспечить электроэнергией, даже за счет импорта и внутренних источников покрытия энергопотребления", — заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в комментарии телеканалу ТСН.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук ранее заявляла, что Киеву критически необходимо обеспечить дополнительный импорт сжиженного природного газа из-за ожидающейся очень тяжелой зимы.
По словам депутата Верховной рады Михаила Бондара, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти оказались к нему не готовы. В конце октября он предупреждал, что страна может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре — январе.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск, которые начали бить по украинской инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением.
О поражении объектов энергетики и топливного комплекса, используемых в интересах ВСУ, ранее в четверг сообщило Министерство обороны России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.