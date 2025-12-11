Рейтинг@Mail.ru
"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации в энергетике из-за морозов - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 11.12.2025 (обновлено: 23:57 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/ukrenergo-2061537546.html
"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации в энергетике из-за морозов
"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации в энергетике из-за морозов - РИА Новости, 11.12.2025
"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации в энергетике из-за морозов
Украинская энергетическая компания предупредила о критической ситуации из-за предстоящих морозов. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:17:00+03:00
2025-12-11T23:57:00+03:00
украина
укрэнерго
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_4d7cdea1010c96d81bfe54aa08d89b05.jpg
https://ria.ru/20251104/kiev--2052739321.html
https://ria.ru/20251209/ukraina-2060931627.html
https://ria.ru/20251112/udar-2054619503.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_b5e66b0182370104f35bbf3c9595af7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, укрэнерго, верховная рада украины, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, энергетика
Украина, Укрэнерго, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Энергетика
"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации в энергетике из-за морозов

"Укрэнерго" назвало десять градусов мороза критическим сценарием для страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинская энергетическая компания предупредила о критической ситуации из-за предстоящих морозов.
«

"Температура минус десять и ниже в течение недели является критическим сценарием для украинской энергетики. По такому сценарию невозможно будет полностью обеспечить электроэнергией, даже за счет импорта и внутренних источников покрытия энергопотребления", — заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в комментарии телеканалу ТСН.

Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Экс-глава "Укрэнерго": Киев боится реакции народа на отключения энергии
4 ноября, 10:46
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук ранее заявляла, что Киеву критически необходимо обеспечить дополнительный импорт сжиженного природного газа из-за ожидающейся очень тяжелой зимы.
По словам депутата Верховной рады Михаила Бондара, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти оказались к нему не готовы. В конце октября он предупреждал, что страна может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре — январе.
Как передавало агентство Reuters, переговоры об импорте СПГ из США для поставок Украине и Словакии ведет Польша.
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Эксперт: у Украины не осталось ресурсов для восстановления энергообъектов
9 декабря, 18:32
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск, которые начали бить по украинской инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением.
О поражении объектов энергетики и топливного комплекса, используемых в интересах ВСУ, ранее в четверг сообщило Министерство обороны России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Отключение электроэнергии в Полтаве, Украина. Ноябрь 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Украине сделали тревожное заявление после российского удара возмездия
12 ноября, 22:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкрэнергоВерховная Рада УкраиныВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЭнергетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала