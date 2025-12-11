Рейтинг@Mail.ru
Зеленский снова стал ставить условия для проведения выборов
22:50 11.12.2025
Зеленский снова стал ставить условия для проведения выборов
Зеленский снова стал ставить условия для проведения выборов - РИА Новости, 11.12.2025
Зеленский снова стал ставить условия для проведения выборов
Владимир Зеленский, которого Дональд Трамп назвал "диктатором без выборов", вновь стал ставить условия, чтобы отложить проведение голосования: на этот раз речь... РИА Новости, 11.12.2025
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский снова стал ставить условия для проведения выборов

Зеленский потребовал прекращения огня для проведения выборов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, которого Дональд Трамп назвал "диктатором без выборов", вновь стал ставить условия, чтобы отложить проведение голосования: на этот раз речь зашла о прекращении огня.
"Мы можем попытаться провести выборы... Но, чтобы сделать выборы возможными, должен быть компонент безопасности. И Америка может с этим помочь... Если сейчас есть необходимость в выборах, должно быть прекращение огня, по крайней мере на время избирательного процесса", - отметил он в ходе онлайн-выступления перед членами так называемой "коалиции желающих" по Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Предложение плана по Украине включают 20 пунктов, подтвердил Зеленский
Вчера, 20:21
Вчера, 20:21
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп: он отмечал, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Вид на Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
10 декабря, 12:02
10 декабря, 12:02
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта. По его словам, для урегулирования, в частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев - боевые действия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Зеленский допустил проведение референдума по территориям, сообщили СМИ
Вчера, 19:17
Вчера, 19:17
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Заголовок открываемого материала