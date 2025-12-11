Зеленский снова стал ставить условия для проведения выборов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, которого Дональд Трамп назвал "диктатором без выборов", вновь стал ставить условия, чтобы отложить проведение голосования: на этот раз речь зашла о прекращении огня.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.