Рейтинг@Mail.ru
Зеленский отказался выводить войска из ДНР - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061533964.html
Зеленский отказался выводить войска из ДНР
Зеленский отказался выводить войска из ДНР - РИА Новости, 11.12.2025
Зеленский отказался выводить войска из ДНР
Владимир Зеленский вновь отказался выводить войска из ДНР в рамках плана по урегулированию на Украине. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T22:45:00+03:00
2025-12-11T22:45:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
вооруженные силы украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061314288_0:514:2728:2048_1920x0_80_0_0_f8da034e07e070e9d894ca45087e1954.jpg
https://ria.ru/20251211/mid-2061457568.html
https://ria.ru/20251211/zelenskij-2061518118.html
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061502412.html
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061507040.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061314288_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_445fe8b61792f93c39465c1cac70c531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, вооруженные силы украины, владимир зеленский, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада Украины
Зеленский отказался выводить войска из ДНР

Зеленский отказался оставлять ДНР в рамках мирного плана США

© Getty Images / Antonio MasielloВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / Antonio Masiello
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь отказался выводить войска из ДНР в рамках плана по урегулированию на Украине.
"У нас две ключевые несогласованные позиции - это территории (ДНР - ред.)..., а также ЗАЭС. Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать", - приводит агентство "Укринформ" слова Зеленского, сказанные им журналистам.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Захарову возмутило решение Зеленского ставить условия по выборам
Вчера, 17:22
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Предложение плана по Украине включают 20 пунктов, подтвердил Зеленский
Вчера, 20:21
Ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал, как он утверждает, разработанный США план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. План состоит из девяти разделов, где определяется статус Донбасса и Крыма, обязательства Украины - внеблоковый статус и отказ от НАТО в конституции, безъядерный статус страны, ограничение численности ВСУ.
В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Axios: представители США, Европы и Украины обсудят план Трампа в субботу
Вчера, 18:58
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Зеленский допустил проведение референдума по территориям, сообщили СМИ
Вчера, 19:17
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинСтив УиткоффВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала