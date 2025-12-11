Рейтинг@Mail.ru
Дезертиров в ВСУ будут отправлять в штурмовики, заявили российские силовики - РИА Новости, 11.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 11.12.2025
Дезертиров в ВСУ будут отправлять в штурмовики, заявили российские силовики
Дезертиров в ВСУ будут отправлять в штурмовики, заявили российские силовики - РИА Новости, 11.12.2025
Дезертиров в ВСУ будут отправлять в штурмовики, заявили российские силовики
Генштаб ВСУ решил отправлять всех дезертиров в штурмовики и десантники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Дезертиров в ВСУ будут отправлять в штурмовики, заявили российские силовики

РИА Новости: Генштаб ВСУ решил отправлять дезертиров в штурмовики и десантники

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Генштаб ВСУ решил отправлять всех дезертиров в штурмовики и десантники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Генеральный штаб ВСУ изменил механизм возвращения из СОЧ (самовольное оставление части - ред.). Теперь возвратиться можно только в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки", - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур привел сообщение, которое командир направил боевикам одной из механизированных бригад ВСУ. Согласно нему, новыми условиями предусмотрено не обращать внимание на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять вернувшийся после СОЧ личный состав в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и десантно-штурмовые войска).
Как уточнил собеседник агентства, при этом схема перевода военнослужащих, самовольно оставивших часть, в подразделение по выбору уже не работает.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
ВСУ в Сумской области записали пропавших без вести в дезертиры
12 августа, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
