Дезертиров в ВСУ будут отправлять в штурмовики, заявили российские силовики

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Генштаб ВСУ решил отправлять всех дезертиров в штурмовики и десантники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Генеральный штаб ВСУ изменил механизм возвращения из СОЧ (самовольное оставление части - ред.). Теперь возвратиться можно только в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки", - сказал собеседник агентства.

Представитель силовых структур привел сообщение, которое командир направил боевикам одной из механизированных бригад ВСУ. Согласно нему, новыми условиями предусмотрено не обращать внимание на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять вернувшийся после СОЧ личный состав в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и десантно-штурмовые войска).