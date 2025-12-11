Рейтинг@Mail.ru
Еврочиновники на майдане смеялись над нацистской символикой, сообщила СБУ - РИА Новости, 11.12.2025
21:33 11.12.2025
Еврочиновники на майдане смеялись над нацистской символикой, сообщила СБУ
Еврочиновники на майдане смеялись над нацистской символикой, сообщила СБУ
Еврочиновники на майдане смеялись над нацистской символикой, сообщила СБУ

События на Майдане. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Еврочиновники – польский дипломат Ян Томбинский и чешский еврокомиссар Штефан Фюле – в период событий на майдане со смехом обсуждали обилие предметов с нацистской символикой в Киеве, следует из документа с прослушкой СБУ, опубликованного экс-подполковником СБУ Василием Прозоровым.
Как следует из расшифровки департамента контрразведки СБУ, 3 февраля 2014 года глава представительства ЕС на Украине, польский дипломат Ян Томбинский и еврокомиссар Штефан Фюле (Чехия), координировавшие оппозиционеров в период евромайдана, обсуждали по телефону итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Фюле процитировал слова тогдашнего министра иностранных дел Украины Леонида Кожара, высказанные на конференции, что "единственные плохие моменты" в политической обстановке в Киеве на тот момент – коктейли Молотова и нацистская символика на майдане.
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Подозреваемый в убийстве Парубия с улыбкой рассказал о своем мотиве
2 сентября, 13:23
Томбинский в ответ не запротестовал, а скорее поддержал мысль собеседника. "Сейчас очень много вещей на рынках продается с нацистской символикой, и никто не мешает их распространению. Это не из-за "Свободы" (активная на тот момент украинская националистическая партия – ред.), а потому что люди любят это – это их воспоминания со времен Советского Союза", - ответил Томбинский.
Оба собеседника засмеялись, говорится в расшифровке. Документы СБУ, доказывающие причастность западных государственных и негосударственных структур к организации майдана, легли в основу книги экс-сотрудник СБУ Василия Прозорова "Кровавый Майдан: западный след в документах СБУ". Прозоров уточнил РИА Новости, что в книге используются документы департамента контрразведки (ДКР) СБУ, полученные им во время работы в центральном аппарате СБ Украины в 2014–2018 годах.
Участниками майдана позже было создано националистическое подразделение "Азов" (признано в РФ террористической организацией). На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх".
Сейчас на Украине с подачи властей многие участники националистических батальонов считают себя последователями Степана Бандеры - лидера "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в России как экстремистская) и другого пособника гитлеровцев Романа Шухевича. Боевики ВСУ не стесняются открыто носить нацистскую символику и эмблемы военных формирований Третьего рейха.
Бандера – лидер "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии" (УПА, запрещена в России как экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Протесты из-за закона о НАБУ могут стать хуже евромайдана, считает эскперт
23 июля, 15:33
 
