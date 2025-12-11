МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Еврочиновники – польский дипломат Ян Томбинский и чешский еврокомиссар Штефан Фюле – в период событий на майдане со смехом обсуждали обилие предметов с нацистской символикой в Киеве, следует из документа с прослушкой СБУ, опубликованного экс-подполковником СБУ Василием Прозоровым.
Как следует из расшифровки департамента контрразведки СБУ, 3 февраля 2014 года глава представительства ЕС на Украине, польский дипломат Ян Томбинский и еврокомиссар Штефан Фюле (Чехия), координировавшие оппозиционеров в период евромайдана, обсуждали по телефону итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Фюле процитировал слова тогдашнего министра иностранных дел Украины Леонида Кожара, высказанные на конференции, что "единственные плохие моменты" в политической обстановке в Киеве на тот момент – коктейли Молотова и нацистская символика на майдане.
Томбинский в ответ не запротестовал, а скорее поддержал мысль собеседника. "Сейчас очень много вещей на рынках продается с нацистской символикой, и никто не мешает их распространению. Это не из-за "Свободы" (активная на тот момент украинская националистическая партия – ред.), а потому что люди любят это – это их воспоминания со времен Советского Союза", - ответил Томбинский.
Оба собеседника засмеялись, говорится в расшифровке. Документы СБУ, доказывающие причастность западных государственных и негосударственных структур к организации майдана, легли в основу книги экс-сотрудник СБУ Василия Прозорова "Кровавый Майдан: западный след в документах СБУ". Прозоров уточнил РИА Новости, что в книге используются документы департамента контрразведки (ДКР) СБУ, полученные им во время работы в центральном аппарате СБ Украины в 2014–2018 годах.
Участниками майдана позже было создано националистическое подразделение "Азов" (признано в РФ террористической организацией). На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх".
Сейчас на Украине с подачи властей многие участники националистических батальонов считают себя последователями Степана Бандеры - лидера "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в России как экстремистская) и другого пособника гитлеровцев Романа Шухевича. Боевики ВСУ не стесняются открыто носить нацистскую символику и эмблемы военных формирований Третьего рейха.
Бандера – лидер "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии" (УПА, запрещена в России как экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.