Еврочиновники на майдане смеялись над нацистской символикой, сообщила СБУ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Еврочиновники – польский дипломат Ян Томбинский и чешский еврокомиссар Штефан Фюле – в период событий на майдане со смехом обсуждали обилие предметов с нацистской символикой в Киеве, следует из документа с прослушкой СБУ, опубликованного экс-подполковником СБУ Василием Прозоровым.

Томбинский в ответ не запротестовал, а скорее поддержал мысль собеседника. "Сейчас очень много вещей на рынках продается с нацистской символикой, и никто не мешает их распространению. Это не из-за "Свободы" (активная на тот момент украинская националистическая партия – ред.), а потому что люди любят это – это их воспоминания со времен Советского Союза", - ответил Томбинский.