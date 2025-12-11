https://ria.ru/20251211/ukraina-2061524934.html
Военного ВСУ, находящегося на реабилитации, снова мобилизовали
Бывший военный ВСУ, находящийся на реабилитации, был вновь мобилизован в Одессе на юге Украины, сообщает агентство УНИАН. РИА Новости, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бывший военный ВСУ, находящийся на реабилитации, был вновь мобилизован в Одессе на юге Украины, сообщает агентство УНИАН.
"В Одессе
"бусифицировали" (мобилизовали - ред.)… морпеха, который был на реабилитации. Его избили и выбросили из машины на ходу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Отмечается, что инцидент произошёл 4 декабря. Военный, как утверждается, вернулся на Украину
в рамках обмена.
По данным областного военкомата, по данному инциденту проводится расследование.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.