Военного ВСУ, находящегося на реабилитации, снова мобилизовали
21:20 11.12.2025 (обновлено: 22:02 11.12.2025)
Военного ВСУ, находящегося на реабилитации, снова мобилизовали
Военного ВСУ, находящегося на реабилитации, снова мобилизовали
Бывший военный ВСУ, находящийся на реабилитации, был вновь мобилизован в Одессе на юге Украины, сообщает агентство УНИАН. РИА Новости, 11.12.2025
Военного ВСУ, находящегося на реабилитации, снова мобилизовали

Находящегося на реабилитации военного ВСУ снова мобилизовали в Одессе

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бывший военный ВСУ, находящийся на реабилитации, был вновь мобилизован в Одессе на юге Украины, сообщает агентство УНИАН.
Одессе "бусифицировали" (мобилизовали - ред.)… морпеха, который был на реабилитации. Его избили и выбросили из машины на ходу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Отмечается, что инцидент произошёл 4 декабря. Военный, как утверждается, вернулся на Украину в рамках обмена.
По данным областного военкомата, по данному инциденту проводится расследование.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Одессе врач после общения с сотрудниками военкомата попал в реанимацию
В миреУкраинаОдессаВооруженные силы Украины
 
 
