Военного ВСУ, находящегося на реабилитации, снова мобилизовали

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бывший военный ВСУ, находящийся на реабилитации, был вновь мобилизован в Одессе на юге Украины, сообщает агентство УНИАН.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.