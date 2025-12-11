Зеленский может выбрать Буданова* главой офиса, сообщает Economist

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский может сделать выбор в пользу правительства, которое возглавят силовики, при таком развитии событий его офис возглавит глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*, пишет журнал Владимир Зеленский может сделать выбор в пользу правительства, которое возглавят силовики, при таком развитии событий его офис возглавит глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*, пишет журнал Economist со ссылкой на неназванные источники.

"Он может сделать шаги навстречу правительству, возглавляемому сотрудниками служб безопасности. При таком сценарии популярный глава разведки, скорее всего, станет предпочтительным кандидатом (на должность главы офиса - ред.)", - говорится в материале издания.

Ранее агентство РБК-Украина передавало, что шесть кандидатов рассматриваются на должность главы офиса Зеленского после увольнения Андрея Ермака. В частности, это министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, глава ГУР минобороны Кирилл Буданов*, замглавы офиса Павел Палиса. Впрочем, как утверждает источник агентства, рассматриваются еще двое претендентов, чьи имена в статье не приводятся.

Зеленский 28 ноября сообщил, что тогдашний глава его офиса Ермак написал заявление об отставке. Позднее он подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики.