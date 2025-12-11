На Украине мэр города избила секретаря горсовета, сообщают СМИ

"Секретарь горсовета Богдан Шевчук в своем сообщении заявил, что между ним и мэром Натальей Баласинович "произошло событие", в результате которого он получил травмы во время инцидента 24 ноября. После этого он оказался в столичной больнице №12 с травмами, врачи продолжают наблюдать за состоянием", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.