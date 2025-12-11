Рейтинг@Mail.ru
На Украине мэр города избила секретаря горсовета, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061509201.html
На Украине мэр города избила секретаря горсовета, сообщают СМИ
На Украине мэр города избила секретаря горсовета, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.12.2025
На Украине мэр города избила секретаря горсовета, сообщают СМИ
Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович избила секретаря городского совета Богдана Шевчука, в результате мужчина оказался в больнице,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T19:29:00+03:00
2025-12-11T19:29:00+03:00
в мире
украина
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_0:28:1635:948_1920x0_80_0_0_a0c2e80b51f8f26231992476bcdea22e.jpg
https://ria.ru/20251205/upts-2060165106.html
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_167:0:1468:976_1920x0_80_0_0_7ada0c766db75fddee04332d48d8c7f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область
В мире, Украина, Киевская область
На Украине мэр города избила секретаря горсовета, сообщают СМИ

Мэр города в Киевской области Баласинович избила секретаря горсовета Шевчука

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович избила секретаря городского совета Богдана Шевчука, в результате мужчина оказался в больнице, сообщает в четверг украинское издание "Телеграф".
"Секретарь горсовета Богдан Шевчук в своем сообщении заявил, что между ним и мэром Натальей Баласинович "произошло событие", в результате которого он получил травмы во время инцидента 24 ноября. После этого он оказался в столичной больнице №12 с травмами, врачи продолжают наблюдать за состоянием", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Полиция Украины, как утверждает издание, подтвердила факт происшествия и расследует обстоятельства. Местные СМИ пишут, что инцидент произошел при свидетелях, а после него Шевчуку якобы угрожали. Как пишет "Телеграф", по неофициальной информации он является племянником Баласинович и конфликт произошел из-за семейных разногласий.
В 2019 году Баласинович уже оказывалась в центре скандала из-за применения силы в отношении консьержки, сообщает издание.
Верующие канонической Украинской православной церкви отстояли от захвата рейдеров и силовиков Спасо-Преображенский монастырь в селе Княжичи Броварского района Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом
5 декабря, 17:19
 
В миреУкраинаКиевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала