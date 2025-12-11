https://ria.ru/20251211/ukraina-2061509201.html
На Украине мэр города избила секретаря горсовета, сообщают СМИ
На Украине мэр города избила секретаря горсовета, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.12.2025
На Украине мэр города избила секретаря горсовета, сообщают СМИ
Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович избила секретаря городского совета Богдана Шевчука, в результате мужчина оказался в больнице,
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович избила секретаря городского совета Богдана Шевчука, в результате мужчина оказался в больнице, сообщает в четверг украинское издание "Телеграф".
"Секретарь горсовета Богдан Шевчук в своем сообщении заявил, что между ним и мэром Натальей Баласинович "произошло событие", в результате которого он получил травмы во время инцидента 24 ноября. После этого он оказался в столичной больнице №12 с травмами, врачи продолжают наблюдать за состоянием", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Полиция Украины
, как утверждает издание, подтвердила факт происшествия и расследует обстоятельства. Местные СМИ пишут, что инцидент произошел при свидетелях, а после него Шевчуку якобы угрожали. Как пишет "Телеграф", по неофициальной информации он является племянником Баласинович и конфликт произошел из-за семейных разногласий.
В 2019 году Баласинович уже оказывалась в центре скандала из-за применения силы в отношении консьержки, сообщает издание.