Зеленский допустил проведение референдума по территориям, сообщили СМИ

"Зеленский отметил, что решение по территориальному аспекту урегулирования на Украине может быть принято в формате выборов или в формате референдума", — говорится в сообщении.

Как именно это будет проходить, пока неизвестно, добавил телеканал.

Как позднее заявил Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и "были вопросы, с которыми Москва не согласна".