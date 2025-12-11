Зеленский допустил проведение референдума по территориям, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по вопросу уступки территорий, передает телеканал "Общественное".
"Зеленский отметил, что решение по территориальному аспекту урегулирования на Украине может быть принято в формате выборов или в формате референдума", — говорится в сообщении.
Как именно это будет проходить, пока неизвестно, добавил телеканал.
В начале сентября провести референдум киевскому руководству предлагал президент России Владимир Путин. Он подчеркивал, что по Конституции Украины любые договоренности по вопросу территорий должны подтверждаться таким путем. Для этого нужно отменить военное положение, в условиях которого референдумы не проводятся. По словам российского лидера, действующее украинское руководство должно пойти на это, если хочет быть легитимным и принимать полноценное участие в процессе урегулирования.
Мирная инициатива США
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, документ среди прочего включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
Зеленский же в понедельник в очередной раз отправился в Великобританию, где обсудил американский план с премьером Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на территориальные уступки.