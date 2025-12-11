Рейтинг@Mail.ru
11.12.2025
18:36 11.12.2025
ЕК и Украина хотят немедленно начать переговоры о членстве страны в ЕС
ЕК и Украина хотят немедленно начать переговоры о членстве страны в ЕС
Еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос и вице-премьер Украины Тарас Качка высказались в пользу немедленного начала переговоров по существу о членстве Украины в РИА Новости, 11.12.2025
ЕК и Украина хотят немедленно начать переговоры о членстве страны в ЕС

Кос и Качка призвали начать переговоры о членстве Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос и вице-премьер Украины Тарас Качка высказались в пользу немедленного начала переговоров по существу о членстве Украины в союзе.
"Мы с нетерпением ожидаем открытия кластеров, начиная с "Основ" без промедления", - говорится в совместном заявлении.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Каллас заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по российским активам
1 октября, 13:53
 
