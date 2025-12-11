https://ria.ru/20251211/ukraina-2061495692.html
ЕК и Украина хотят немедленно начать переговоры о членстве страны в ЕС
Еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос и вице-премьер Украины Тарас Качка высказались в пользу немедленного начала переговоров по существу о членстве Украины в РИА Новости, 11.12.2025
ЕК и Украина хотят немедленно начать переговоры о членстве страны в ЕС
Кос и Качка призвали начать переговоры о членстве Украины в ЕС